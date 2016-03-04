MSI'dan oyunculara yönelik Z170A Krait Gaming 3X anakart

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"DisplayPort 1.4 standardı tamamlandı"

Bilgisayar pazarında halen ilgiyi üzerinde tutmayı başarabilen ender segmentlerden olan oyuncu donanımları, her gün yeni bir ürün kazanmaya devam ediyor. Segmentte GAMING markası ile faaliyet gösteren, premium seviyede yer alacak yeni bir anakart duyurdu.anakart modeli,tabanlı Core, Pentium ve Celeron işlemcileri ile uyumlu. Hız aşırtma ile 3600MHz üzerine kadar DDR4 belleklere destek veren ATX anakart, ayrıca DDR4 Boost teknolojisi ile elektromanyetik çakışmalardan modülleri koruyor. Dayanıklı Steel Armor PCIe slotları ise SLI ve CrossFire teknolojilerini destekliyor.Oyuncu tarafında ise, Intel i219 Ethernet bağlantıları,ile en gecikmesiz şekilde sağlanırken, stüdyo kalitesinde ses tecrübesi yakalanmaya çalışılıyor. Askeri standartlarda dayanıklı yeni Titanium bobinler ve diğer bileşenler ile anakartın kullanım ömrü daha da uzuyor. Ayrıca 24-pinli ATX ve 8-pin EPS güç bağlantıları üzerinden enerji çekilirken, 7 fazlı VRM ile kontrol ediliyor.'ler ile anakarttaki sorunların daha çabuk fark edilmesi mümkün. Ayrıca aşırı voltaj koruması, oyunlarda FPS değerlerini tek tuşla artırabilme, OBS Streaming oyun akış yazılımı, oyunların tuşlara atanabildiği GAMING Hotkey gibi çeşitli avantajlar sunuluyor.Bağlantı ve genişleme seçenekleri olarak,, USB 3.1 Gen2 Type-C, Turbo M.2 32Gb/s, SATA Express 10 Gb/s, Turbo U.2 yer alıyor. MSI Z170A Krait Gaming 3X anakartının fiyatı henüz açıklanmadı.