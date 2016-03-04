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MSI'dan oyunculara yönelik Z170A Krait Gaming 3X anakart

Üst seviye oyuncu donanımlarına ilgi gösteren tüketicilere yönelik olarak, askeri standartlarda dayanıklılık sunan MSI Z170A Krait Gaming 3X anakart modeli geliyor.
3 yıl
5,1b
1
5
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar pazarında halen ilgiyi üzerinde tutmayı başarabilen ender segmentlerden olan oyuncu donanımları, her gün yeni bir ürün kazanmaya devam ediyor. Segmentte GAMING markası ile faaliyet gösteren MSI, premium seviyede yer alacak yeni bir anakart duyurdu.

MSI Z170A Krait Gaming 3X anakart modeli, Intel Skylake tabanlı Core, Pentium ve Celeron işlemcileri ile uyumlu. Hız aşırtma ile 3600MHz üzerine kadar DDR4 belleklere destek veren ATX anakart, ayrıca DDR4 Boost teknolojisi ile elektromanyetik çakışmalardan modülleri koruyor. Dayanıklı Steel Armor PCIe slotları ise SLI ve CrossFire teknolojilerini destekliyor.

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Oyuncu tarafında ise, Intel i219 Ethernet bağlantıları, Intel LAN Protect ile en gecikmesiz şekilde sağlanırken, stüdyo kalitesinde ses tecrübesi yakalanmaya çalışılıyor. Askeri standartlarda dayanıklı yeni Titanium bobinler ve diğer bileşenler ile anakartın kullanım ömrü daha da uzuyor. Ayrıca 24-pinli ATX ve 8-pin EPS güç bağlantıları üzerinden enerji çekilirken, 7 fazlı VRM ile kontrol ediliyor.

EZ Debug LED'ler ile anakarttaki sorunların daha çabuk fark edilmesi mümkün. Ayrıca aşırı voltaj koruması, oyunlarda FPS değerlerini tek tuşla artırabilme, OBS Streaming oyun akış yazılımı, oyunların tuşlara atanabildiği GAMING Hotkey gibi çeşitli avantajlar sunuluyor.

Bağlantı ve genişleme seçenekleri olarak, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen2 Type-C, Turbo M.2 32Gb/s, SATA Express 10 Gb/s, Turbo U.2 yer alıyor. MSI Z170A Krait Gaming 3X anakartının fiyatı henüz açıklanmadı.
 

http://www.guru3d.com/news-story/msi-z170a-krait-gaming-3x-motherboard.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Murat Kazmaz 3 yıl
MSI son zamanlarda ürünlerinde kullandığı parçaların kalitesine bakmadan fiyatlarını oldukça yüksekten çekmeye başladı. Umarım bu ürün de o tarz bi fiyatla karşımıza çıkmaz.
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ankaland 3 yıl
kart çok sağlam duruyor.. bir de fiyat iyi olsa..
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-The Difference- 3 yıl
Kart yeterli gibi duruyor ama biraz daha detaya inilmesi gerekiyor ayrıntılı bir inceleme olmalı videolarla desteklenmeli.
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OverClocK1ng 3 yıl
Anakartın konnektör yerleşimi gerçekten iyi. Hele ki dahili USB3.0 bağlantılarından, Sata portlarının yanında olan USB3.0 portunun yukarı değil de dışarı bakması da iyi. Sadece onun yanındaki 2. dahili USB3.0 portu da yukarı bakmak yerine o da dışarı bakacak şekilde yapılmış olsaydı kusursuz tasarım derdim. Onun haricinde PSU girişi, 8 pin giriş, USB3.0 ın 1 tanesi ve SATA'ların hepsi hem dışarı bakıyor hem de uçlara yerleştirilmiş. Kablo saklama kolayca yapılır. Güzel anakart.
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architectrk 3 yıl
Konu güzel ama yetersiz bir inceleme olmuş diye düşünüyorum.
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