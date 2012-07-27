MSI'dan yeni hepsi bir arada bilgisayar; Wind Top AE2281G

Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden MSI, ürün gamına Wind Top AE2281G hepsi bir arada bilgisayarını ekledi. Yeni bilgisayar, Intel'in 3.nesil Core i işlemcilerinden gücünü alıyor ve Nvidia'nın Optimus teknolojisine destek sunuyor. Ancak bilgisayarın en dikkat çeken tarafı ise katı hal kapasitörleri, SFC, Hi-c Cap gibi yüksek kaliteli bileşenleri ile Amerika Askeri Standart MIL-STD-810G testinden başarıyla geçmiş olması.

Standart olarak 3,1GHz frekansında çalışan Core i5 3450 işlemcisiyle gelen AE2281G, grafik gücünü ise Nvidia GeForce GT630M'den alıyor. Üzerinde 4GB'lık sistem belleğine yer verilen bilgisayarda depolama birimi olarak 7200 rpm hızında 500GB'lık sabit sürücü tercih edilirken; optik okuyucu olarak dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak rastlanılan Super Multi optik okucuyusuna yer verilmiş.

21.5 inç boyutlarındaki panelinde Full HD çözünürlük sunan bilgisayar üzerinde iki adet 3W gücünde hoparlöre konumlandırılırken; arayüz portlarına baktığımızda ise bir adet Gigabit LAN, 2 adet USB 3.0, 4 adet USB 2.0 portları ile 6'lı hafıza kart okuyucusuna yer verildiğini görüyoruz.

Bilgisayarın satışa sunulacağı tarih ve satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmış değil.

http://news.softpedia.com/news/MSI-Launches-Wind-Top-AE2281G-All-in-One-PC-283472.shtml