MSI'ın Radeon HD 6790 modeli gün ışığına çıktı

AMD'nin 5 Nisan'dan duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6790 için üreticilerin modelleri gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Sapphire'in Radeon HD 6790 çözümünden sonra MSI tarafından hazırlanan özel tasarımlı Radeon HD 6790'a ait görüntüler de sızdırıldı. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine, 32x ROP birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın 840MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yapması bekleniyor.

Üç adet Bakır ısı borusuna ve 90mm çapında fana sahip özel soğutucusu ile donatılan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini Displayport ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan kartın 5 Nisan'da lanse edilmesi beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.