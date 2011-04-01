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MSI'ın Radeon HD 6790 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın Radeon HD 6790 modeli gün ışığına çıktı
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AMD'nin 5 Nisan'dan duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6790 için üreticilerin modelleri gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Sapphire'in Radeon HD 6790 çözümünden sonra MSI tarafından hazırlanan özel tasarımlı Radeon HD 6790'a ait görüntüler de sızdırıldı. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine, 32x ROP birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın 840MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yapması bekleniyor.

Üç adet Bakır ısı borusuna ve 90mm çapında fana sahip özel soğutucusu ile donatılan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini Displayport ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan kartın 5 Nisan'da lanse edilmesi beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

MSI'ın Radeon HD 6790 modeli gün ışığına çıktı
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MSI'ın Radeon HD 6790 modeli gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 8 yıl
güzelmiş
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::Ashes:: 8 yıl
opeth bunda yanlış yok tabikide 6970'ide geçer 580'lede yarışır..
6850'den biraz daha geride olur hatta ikiside stok saat hızlarında 6850 ile aynı yada biraz daha fazla performans gösterir..
160x paralel işlem birimi düşürülmüş ve saat hızları yükseltilmiş bir model..
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NinjaNejat 8 yıl
275TL ye gelirse AMD orta segmenti ele geçirir. Kart aynı hızlarda 6850den %5-10 yavaş olur oda taş çatlasa.
6990 gibi çift GPU lu bir versiyon 550-600TL olursa baya güzel olur.

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Skörtıl_Nimo 8 yıl
4770 kadar başaralı olur diye düşünüyorum..
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6.cadde 8 yıl
bu kart 250-300TL seviyesinde olursa, iki tane alıp cf yap 6970i geç, gtx580le yarış, 5970e kafa tut
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ContEmpor4ry 8 yıl
DH incelemesini bekleriz.
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Necessa®i 8 yıl
bir masaüstü toplasam alacağım ekran kartı bu olurdu
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selcuk.alemdar.9 8 yıl
süpermiş
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