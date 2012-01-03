MSI'ın en iddialı anakartı hazır: Big Bang XPower II

MSI yüksek performans segmenti için hazırladığı en iddialı anakart modeli olan Big Bang XPower II'yi bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. Intel'in LGA2011 platformu için geliştirilen anakart, X79 çipsetini kullanıyor ve Sandy Bridge-E işlemci ailesine destek sunuyor. Hız aşırtma meraklısı donanım tutkunları ve oyuncular için hazırlanan anakart, tasarım özellikleri, yüksek kaliteli komponentleri ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

770 Watt'a kadar güç sağlayabilen Hibrit Dijital Güç destekli 22 fazlı tasarıma sahip olana anakart, Military Class III serisi Hi-c CAP, SFC, Solid CAP ve DrMOS II gibi yüksek kaliteli komponentlere sahip. İşlemci için ikiadet 8pin konnektörüne yer verilen Bing Bang XPower II'de yedi adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve bunlardan dört tanesi PCI Express 3.0 spesifikasyonuna destek sunuyor. 4 yollu SLI ve Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan anakart, 8 adet DIMM slotu üzerinden 128GB'a kadar DDR3-2400MHz bellek ile kullanılabiliyor. Hız aşırtma tutkunlarının daha yüksek bellek hızlarına da çıkabileceği anakarta, bu açıdan ileri seviye ince ayar seçenekleri sunan gelişmiş UEFI BIOS tasarımı eşlik ediyor.

İleri seviye kullanıcılar için daha gelişmiş kontrole olanak tanıyan anakartta PCIe CeaseFire anahtarları ile slot yönetimi, V-check noktaları ile donanımsal voltaj kontrolü ve OC butonu gibi detaylar da bulunuyor. Depolama sürücüleri için 6 adet SATA-III portuna, dört adet SATA-II portuna, çift Gigabit Ethernet bağlantısına, Creative'in SoundBlaster X-Fi MB2 yazılımı ile destkelenen Realtek ALC892 7Ç1 kanal ses kontrolcüsüne, 6x USB 3.0 konnektörüne, hata analizi için debug LED'e, grafik tabanlı Click BIOS II, çoklu BIOS, FireWire konnektörü ve Winki 3 anında hazır işletim sistemi gibi özellikler de Big Bang XPower II'nin uzun özellik listesinde yer alan detaylardan bazıları.

Siyah renkli baskılı devre tasarımı üzerinde mermi tasarımlı soğutucusu ile agresig bir görünüm sergileyen anakart, MSI'ın güncel ürün gamı içerisinde Intel platformu için hazırlanmış en kaslı ve gelişmiş model olarak ta gösterilebilir. Yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Big Bang XPower II'nin son kullanıcılar için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmazken, ön-sipariş listelerine 431 Avro seviyesinden girmeye başladığını söyleyebiliriz.





