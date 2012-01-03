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MSI'ın en iddialı anakartı hazır: Big Bang XPower II

7 yıl
6,9b
1
65
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yüksek performans segmenti için hazırladığı en iddialı anakart modeli olan Big Bang XPower II'yi bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. Intel'in LGA2011 platformu için geliştirilen anakart, X79 çipsetini kullanıyor ve Sandy Bridge-E işlemci ailesine destek sunuyor. Hız aşırtma meraklısı donanım tutkunları ve oyuncular için hazırlanan anakart, tasarım özellikleri, yüksek kaliteli komponentleri ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 
MSI'ın en iddialı anakartı hazır: Big Bang XPower II
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770 Watt'a kadar güç sağlayabilen Hibrit Dijital Güç destekli 22 fazlı tasarıma sahip olana anakart, Military Class III serisi Hi-c CAP, SFC, Solid CAP ve DrMOS II gibi yüksek kaliteli komponentlere sahip. İşlemci için ikiadet 8pin konnektörüne yer verilen Bing Bang XPower II'de yedi adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve bunlardan dört tanesi PCI Express 3.0 spesifikasyonuna destek sunuyor. 4 yollu SLI ve Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan anakart, 8 adet DIMM slotu üzerinden 128GB'a kadar DDR3-2400MHz bellek ile kullanılabiliyor. Hız aşırtma tutkunlarının daha yüksek bellek hızlarına da çıkabileceği anakarta, bu açıdan ileri seviye ince ayar seçenekleri sunan gelişmiş UEFI BIOS tasarımı eşlik ediyor. 
MSI'ın en iddialı anakartı hazır: Big Bang XPower II
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İleri seviye kullanıcılar için daha gelişmiş kontrole olanak tanıyan anakartta PCIe CeaseFire anahtarları ile slot yönetimi, V-check noktaları ile donanımsal voltaj kontrolü ve OC butonu gibi detaylar da bulunuyor. Depolama sürücüleri için 6 adet SATA-III portuna, dört adet SATA-II portuna, çift Gigabit Ethernet bağlantısına, Creative'in SoundBlaster X-Fi MB2 yazılımı ile destkelenen Realtek ALC892 7Ç1 kanal ses kontrolcüsüne, 6x USB 3.0 konnektörüne, hata analizi için debug LED'e, grafik tabanlı Click BIOS II, çoklu BIOS, FireWire konnektörü ve Winki 3 anında hazır işletim sistemi gibi özellikler de Big Bang XPower II'nin uzun özellik listesinde yer alan detaylardan bazıları.
MSI'ın en iddialı anakartı hazır: Big Bang XPower II
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Siyah renkli baskılı devre tasarımı üzerinde mermi tasarımlı soğutucusu ile agresig bir görünüm sergileyen anakart, MSI'ın güncel ürün gamı içerisinde Intel platformu için hazırlanmış en kaslı ve gelişmiş model olarak ta gösterilebilir. Yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Big Bang XPower II'nin son kullanıcılar için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmazken, ön-sipariş listelerine 431 Avro seviyesinden girmeye başladığını söyleyebiliriz. 



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edemirci1 4 yıl
Evet, evet herkes bilgisini döktürmüş. Core i7 ailesinin hiç birisi 64 GB üstü belleği desteklemez. Sadece Xeon işlemciler 128 GB üstü belleği destekliyor. Xeon aldığınızda ise ECC bellek almanız gerekecektir. Yani bu anakart ev fantezilerinden ziyade workstation anakartı olarak düşünülmüş. Profesyonel (CAD/CAM) ekran kartları takıp projelerden parasını çıkartacak üründür. Her halde eve 5-6 bin dolardan fazla verip Xeon işlemcili 128 GB ECC bellikli oyun bilgisayarı toplamazsınız.
Zaten özel bir durum olmadıkça workstation pc toplama işine girmek yerine hazır workstation almak daha hesaplı oluyor. Ayrıca hazır workstationlara göre Apple almak total cost of ownership açısından daha karlı oluyor. Zira finalcut MS tabanlı Workstationlarda çalışmıyor ama Apple tarafında MS işletim sistemi kurup cad/cam programları kullanılabiliyor. Gerçi bunlar yapılacak iş durumuna göre değerlendiriliyor.
NOT: Reklamı son kullanıcıya göre hazırlamış olmalarına bakmayın, workstation tarafına iteleyemişler.
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6Clas 5 yıl
Resmen fişek gibi kart yapmışlar tebrik ederim msi 1 numara ısınma ve verimlilikte bence.
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umut_baris 5 yıl
Asus, Gigabyte ;MSI , Foxconn kullandım. Açıkçası msi benim daha hoşuma gitti nedense.

Diğerlerinde biostan kaynaklı mıdır nedir bir tutarsızlık oluyor sanki, fazla kurcalamaya gelmiyor.
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DH Misafiri 5 yıl
bence mükemmel ötesi birşey olmuş bakır soğutuculara mermi görünümü vermek çok akıllıca bakır soğutucuyu başka ne şekil vererek koyabilirsiniz ki bence akla gelebilecek en mantıklı şekilde koymuşlar 8 adet slot olması çok daha güzel şuan için okadar ram ihtiyacına gerek yok 16 gb windows kullanamıyor bile ama ilerde ne olacağı hiç belli olmaz onun için ileriye dönük yatırım gibi düşünülmesi gerek bu anakart ile sürekli gelişen teknolojiyle yakalamanız mümkün gibi görünüyor sağlam bir sıvı soğutma ile çok uzun formda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum
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DH Misafiri 7 yıl
2 adet 8 pin güç girişi mi lazım ben mi yanlış görüyorum? Bir de sata girişlerinin yanındaki 6 pin güç girişi nedir?
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El Mukteda 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

2 adet 8 pin güç girişi mi lazım ben mi yanlış görüyorum? Bir de sata girişlerinin yanındaki 6 pin güç girişi nedir?

pci express slotları için, slot başına 75w'a kadar güç aktarılabiliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
iyi güzelde ordaki pci ex 16 slotları halen aynı tasarımda, hepsinin kullanılabileeği garantisi yok gibi .
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DH Misafiri 7 yıl
431 Avro :) Türkiyiyeye kdv cart curt en az bı 550-600 Avro okadar parayıda bi anakarta verdinmi ztn geriye parça almaya paran kalmz :)
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Ectilase 7 yıl
Açıkçası gider sabertooth alırım..
Şarjörü ben bile çizsem belki daha güzel olurdu.
Simsiyah olmasını da hiç sevmedim.

Ama o özellikler yokmu,insanı kendinden geçiriyor..
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Alvaro-Negredo 7 yıl
msi anakart alanlar genelde slotlardan şikayetçi olur msi yerine gigybte al derim :)
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Kir$of 7 yıl
Herkeste mermilere takılmış arkadaş,zaten kasanın içine monte ettiğinizde siz ekrana bakıp işinizi göreceksiniz 7/24 kasanın içine mi bakacaksınız ? Performansı yerinde bir ürünse sorun yok ama zaten ürün f/p ürünü olarak adlandırılmamış bile ki f/p olmamış diye de isyan etmeye gerek yok.
@playstyle
Söylediğin birçok noktada doğrusun;fakat şöyle bir nokta var.Zaten kaç sene önce değirmen kurulmuş,şimdiye kadarda dönüp durduğu için değirmen döndükçe adamlar satış yapmış.Bu sadece anakart veya elektronikte değil,birçok sektörde böyle maaliyeti kendisi için az ama kâr oranı çok yüksek miktarlarda olacak şekilde ürün satıyorlar.Kendi ülkemizden örnek vereyim,aslında üretebileceğimiz bir teknoloji ama üniversitelerin %90 nı uğraşmıyor bile.Büyük birkaç üniversite hariç,elektronik namına değilde daha çok elektrik üzerine(güneş enerjili araba,elektrik motorları vs)gibi şeylere daha çok önem veriyorlar.Bizde bilgisayar mühendisi deyince akla ilk gelen yazılımcı olmaya başladı,neden ? Çünkü donanım eğitimi yazılım eğitiminden yüzdesel olarak daha az,bu da doğal olarak gelişimin önüne geçiyor.Üretime yönelik değil,tüketime yönelik bir toplumuz maalesef,o nedenle bilgiğimiz bilgide ancak bizim yanımıza kâr kalıyor başka birşey değil :)
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V1CT0RY 7 yıl
Bu mermi, şarşör olayı iyi patladı ha son dönemde...
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nosfecagri 7 yıl
Sunu tasarlayan super zekayi alicaksin 2 ay askere kitliyceksin patatesi sogani nobeti bakin catisma felan demiyorum normal nobet ondan sonra bak bakalim boyle luzumsuz tasarimlar ortaya cikartiyor mu... teknik acidan hakikaten guzelmis ama mermi oyuncak degildir mermiyle saka olmaz...
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DH Misafiri 7 yıl
kart özellikleri itibariyle gerçekten mükemmel fakat türkiye koşulları için biraz pahalı ayrıca ddr3 2400mhz ram fiyatları araba fiyatlarıyla yarışıyor.
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