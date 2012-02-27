MWC 2012 : Samsung Galaxy Note 10.1 resmi olarak tanıtıldı

Haber Editörü
Samsung'un S-Pen teknolojisini sıklıkla kullanacağı tablet modellerinin ilki olan Galaxy Note 10.1 modeli resmi olarak tanıtıldı.
10.1 inçlik 1280 x 800 WXGA ekran, 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, HSPA+, WiFi ve Bluetooth 3.0 bağlantıları, 3Mp ön kamera, 2MP arka kamera, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, S-Pen teknolojisi, Android 4.0 işletim sistemi ile harmanlanmış TouchWiz arayüzü, GPS-GLONASS, microSD kart girişi özellikleri arasında.
Yazılım tarafında ise S Note not alma uygulaması, Shape Match imaj sayısallaştıma uygulaması, Formula Match formül uygulaması, Exchange ActiveSync, cihaz üzerinde şifreleme, işletmelere yönelik Juniper Junos Pulse ve Cisco VPN uygulamaları yer alıyor.
Modelin fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ayrıca Samsung S-Pen teknolojisi barındıran modellerine Note ismini ekleyeceğini açıkladı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bi adım ilerleme yok be
ne tabletlerde ne telefonlarda ne led tvlerde
kalem destekli programların çoğunda onun için bir bölüm açılıyor.(birşey diyorlar o bölüme, ingilizce ismini unuttum) önce kalemi ekrana dokundurup sonra bileğini koyuyorsun yazmaya devam ediyorsun o şekilde. ayrıca gelişimi çok müsait bir teknoloji active digitizer kalem teknolojisi. şu videoları izleyin: youtube.com/... youtube.com/...
şu anda htc flyer, lenovo thinkpad ve galaxy note da var active digitizer kalem teknolojisi. önümüzdeki dönemde bu teknolojiyle birlikte tabletler defterin yerini alabilir.
en azından galaxy note 10.1 ile, daha az saçmalayan bir nesil yetişecektir;
belki de yeni neslin bocalamasının tek nedeni, henüz bu işin sosyolojik, psikososyal anlamda incelemeleri yapılmadan, öğrencinin eline bir tablet tutuşturan yönetim kademelerindeki bi cağızlardır.
Ancak fiyat iyi ve uygun olursa modele göre..
samsung note n7000 de bu sorun yok,
hp nin wacom kalemli modellerinde de yok(bu ürünler bende var)
kalem belli bir mesafe yaklaştığında el teması engelleniyor yani elinizi ekrana koyabiliyorsunuz
transformer prime kullanıcısı olarak cevap veriyorum..
çok..
insanlar bilinçli olduğu için zaten ipad lider
sana kocaman -1