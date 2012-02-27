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MWC 2012 : Samsung Galaxy Note 10.1 resmi olarak tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un S-Pen teknolojisini sıklıkla kullanacağı tablet modellerinin ilki olan Galaxy Note 10.1 modeli resmi olarak tanıtıldı.
10.1 inçlik 1280 x 800 WXGA ekran, 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, HSPA+, WiFi ve Bluetooth 3.0 bağlantıları, 3Mp ön kamera, 2MP arka kamera, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, S-Pen teknolojisi, Android 4.0 işletim sistemi ile harmanlanmış TouchWiz arayüzü, GPS-GLONASS, microSD kart girişi özellikleri arasında.
Yazılım tarafında ise S Note not alma uygulaması, Shape Match imaj sayısallaştıma uygulaması, Formula Match formül uygulaması, Exchange ActiveSync, cihaz üzerinde şifreleme, işletmelere yönelik Juniper Junos Pulse ve Cisco VPN uygulamaları yer alıyor.
Modelin fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ayrıca Samsung S-Pen teknolojisi barındıran modellerine Note ismini ekleyeceğini açıkladı.

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xpclient 7 yıl
esas 2.oo ghz nerde,,,
bi adım ilerleme yok be
ne tabletlerde ne telefonlarda ne led tvlerde
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mansurmarsak 7 yıl
peh! Hani nerde 2560*1600 çözünürlük. Kaç ay boyunca uyuttular bizi. Ben çok umutluydum ama bu özelliklerle ipad 3 karşısında tutunamaz. Demedi demeyin.
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river123 7 yıl
isosonsuz
Kalemle dijital bir cihaza not almanın önündeki en büyük engel (bence); eli yazı yazarken destek almak için cihazın ekranına dayayamamak. El havada havada yukardan deftere kağıda birşeyler yazmak çok zor valla, bi deneyin.

kalem destekli programların çoğunda onun için bir bölüm açılıyor.(birşey diyorlar o bölüme, ingilizce ismini unuttum) önce kalemi ekrana dokundurup sonra bileğini koyuyorsun yazmaya devam ediyorsun o şekilde. ayrıca gelişimi çok müsait bir teknoloji active digitizer kalem teknolojisi. şu videoları izleyin: youtube.com/... youtube.com/...
şu anda htc flyer, lenovo thinkpad ve galaxy note da var active digitizer kalem teknolojisi. önümüzdeki dönemde bu teknolojiyle birlikte tabletler defterin yerini alabilir.
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face1tr 7 yıl
umarım M.E.B, fatih projesi kapsamında öğrencilere ipad ya da bir başka model yerine bu modeli dağıtır da kalem tutamayan, saçma sapan bir nesil yetişmesinin bir nebze olsun önüne geçilebilir.
en azından galaxy note 10.1 ile, daha az saçmalayan bir nesil yetişecektir;
belki de yeni neslin bocalamasının tek nedeni, henüz bu işin sosyolojik, psikososyal anlamda incelemeleri yapılmadan, öğrencinin eline bir tablet tutuşturan yönetim kademelerindeki bi cağızlardır.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence teknik özellikleri gayet tyeterli bir telefon tasarım ve sadelik yönünden ideal,fiyatda belli olursa şu aralar belli olmaz ilk taliplisi olabilirim:):)
Ancak fiyat iyi ve uygun olursa modele göre..
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aycanata 7 yıl
Kameranın falan benim için çok bir önemi yokda özellikle ekran büyük hayalkırıklığı oldu. 3-4 ay içerisinde bir tablet alacağım. Ipad 3'ü de görelim bakalım. ama beklenenlere/söylenenlere göre Ipad3 çok daha iyi gibi gözüküyor, ios istemememe rağmen. Zaten özellikle Apple'ın tablet konusunda daha gelişkin olduğunu da kabul etmek lazım.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Samsung note yi tablet/telefon diye bir konsep olarak görmemiş anlaşılan...
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isosonsuz 7 yıl
Kalemle dijital bir cihaza not almanın önündeki en büyük engel (bence); eli yazı yazarken destek almak için cihazın ekranına dayayamamak. El havada havada yukardan deftere kağıda birşeyler yazmak çok zor valla, bi deneyin.
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boramat 7 yıl isosonsuz
isosonsuz

Kalemle dijital bir cihaza not almanın önündeki en büyük engel (bence); eli yazı yazarken destek almak için cihazın ekranına dayayamamak. El havada havada yukardan deftere kağıda birşeyler yazmak çok zor valla, bi deneyin.

samsung note n7000 de bu sorun yok,
hp nin wacom kalemli modellerinde de yok(bu ürünler bende var)
kalem belli bir mesafe yaklaştığında el teması engelleniyor yani elinizi ekrana koyabiliyorsunuz
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excalibur21 7 yıl
pogomania
Tablette kamera ne kadar da onemlidir ki?

transformer prime kullanıcısı olarak cevap veriyorum..
çok..
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artcraft35 7 yıl
swat882
ipad 3 e sıkı rakip..eğer insanlar biraz daha bilinçlenirse note çok satar

insanlar bilinçli olduğu için zaten ipad lider
sana kocaman -1
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pogomania 7 yıl
Tablette kamera ne kadar da onemlidir ki?
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