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MWC 2013: Fujitsu, su ve toz geçirmez yapıdaki Stylistic M702 tabletini kullanıcılara tanıttı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2013: Fujitsu, su ve toz geçirmez yapıdaki Stylistic M702 tabletini kullanıcılara tanıttı
Dünyaca ünlü teknoloji firması Fujitsu, 2013 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Stylistic M702 isimli yeni tablet bilgisayarını resmi olarak tanıttı.
Fujitsu tarafından tanıtılan Stylistic M702, su ve toz geçirmez yapısı, darbeye ve çiziklere dayanıklı ekranı, parmak izi sensörü, şirket sana masaüstü altyapısına entegrasyon (VDI) ve disk şifreleme gibi teknik özellikleri ile daha çok iş amaçlı kullanım için geliştirilmiş bir tablet bilgisayar. Üzerinde 10.1" WUXGA 1920x1200 piksel dokunmatik ekrana yer alan tablet, Nvidia 1.7GHz Tegra 3 dört çekirdekli işlemciden gücünü alarak, 32GB eMMC 4.4.1 depolama sunuyor. Andorid 4.0 Ice Crem Sandwich işletim sistemi yüklü olarak gelen Stylistic M702, 1.2MP ön, 8.1 MP otomatik odaklama sağlayabilen arka kamera ile görüntüleme yapabiliyor ve üzerindeki dahili pil ile 15 saat video oynatma imkanı sağlayabiliyor.
259x169x9.9mm boyutlar ve 590g ağırlık değerine sahip olan Stylistic M702, SIM kart yuvası sayesinde 4G/LTE ya da Wi-Fi üzerinden internet erişimi kurulmasına imkan tanırken, kullanıcılara 2 adet dahili hoparlör, Bluetooth 4.0 gibi ekstra özellikler sunuyor. 
Fujitsu tarafından tanıtılan Stylistic M702, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde, 999 euro fiyat etiketli ile satışa çıkmış durumda.
http://www.fujitsu.com/tr/products/computing/pc/notebooks-tablets/superior/stylistic-m702/ 

http://www.fujitsu.com/tr/products/computing/pc/notebooks-tablets/superior/stylistic-m702/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl

Su ve Toz geçirmez olması, 1.7ghz son tegra3 işlemcisi ve 15saat video oynatımıi, 4G'ye hazır olması vs... özellikler çok iyi daha ne olsun ki...
Fiyatı çok pahalı ama illaki düşer.. düştüğündede rekabet oluşturur..
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Yusac 6 yıl
Tegra 4 gelicek Tegra 3 lü cihaza 1000 Euro fiyat vermişler.
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MxFxOx 6 yıl
o çözünürlük nedir yazık 10 incilk tablete
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iSpeedy 6 yıl
Tegra 3 ve 999€ ! İyimiş(!).
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h0c@ 6 yıl
999 avro mu?
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ottmn 6 yıl
Fiyat'a bak. Oha.Kafaları güzel herhalde
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sufflee 6 yıl
1000 Euromu
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