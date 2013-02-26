MWC 2013: Fujitsu, su ve toz geçirmez yapıdaki Stylistic M702 tabletini kullanıcılara tanıttı

Dünyaca ünlü teknoloji firması Fujitsu, 2013 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Stylistic M702 isimli yeni tablet bilgisayarını resmi olarak tanıttı.

Fujitsu tarafından tanıtılan Stylistic M702, su ve toz geçirmez yapısı, darbeye ve çiziklere dayanıklı ekranı, parmak izi sensörü, şirket sana masaüstü altyapısına entegrasyon (VDI) ve disk şifreleme gibi teknik özellikleri ile daha çok iş amaçlı kullanım için geliştirilmiş bir tablet bilgisayar. Üzerinde 10.1" WUXGA 1920x1200 piksel dokunmatik ekrana yer alan tablet, Nvidia 1.7GHz Tegra 3 dört çekirdekli işlemciden gücünü alarak, 32GB eMMC 4.4.1 depolama sunuyor. Andorid 4.0 Ice Crem Sandwich işletim sistemi yüklü olarak gelen Stylistic M702, 1.2MP ön, 8.1 MP otomatik odaklama sağlayabilen arka kamera ile görüntüleme yapabiliyor ve üzerindeki dahili pil ile 15 saat video oynatma imkanı sağlayabiliyor.

259x169x9.9mm boyutlar ve 590g ağırlık değerine sahip olan Stylistic M702, SIM kart yuvası sayesinde 4G/LTE ya da Wi-Fi üzerinden internet erişimi kurulmasına imkan tanırken, kullanıcılara 2 adet dahili hoparlör, Bluetooth 4.0 gibi ekstra özellikler sunuyor.

Fujitsu tarafından tanıtılan Stylistic M702, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde, 999 euro fiyat etiketli ile satışa çıkmış durumda.

http://www.fujitsu.com/tr/products/computing/pc/notebooks-tablets/superior/stylistic-m702/

http://www.fujitsu.com/tr/products/computing/pc/notebooks-tablets/superior/stylistic-m702/