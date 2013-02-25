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MWC 2013: MasterCard, mobil ödeme alanındaki yeni çözümü MasterPass'ı duyurdu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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MWC 2013: MasterCard, mobil ödeme alanındaki yeni çözümü MasterPass'ı duyurdu
MasterCard, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde mobil ödeme alanındaki yeni çözümünü MasterPass'ı gün yüzüne çıkardı.
Şirketin halihazırda mobil ödemeler için kullanılan servisi PayPass, NFC teknolojisinden faydalanan cihazlar sayesinde çevrimiçi ödemeler yapabiliyordu. MasterCard'ın yeni çözümü MasterPass ise, etiketler ve QR kodlar sayesinde ödemeleri gerçekleştirebilecek.

MasterPass, PayPass'daki NFC donanımı zorunluluğunu ortadan kaldırırken, "value added services"(katma değerli servisler) programı dahilinde çeşitli indirim fırsatları ve hesap kontrol etme gibi olanakları da kullanıcılarına sunacak. MasterCard'ın kredi kartlarının yanı sıra, diğer bankalarında kartlarını da destekleyecek olan sanal cüzdan bileşeni, kart ve adres gibi çeşitli ödeme bilgilerini MasterCloud adlı bulut depolama servisinde saklanabilecek. Ayrıca, program dahilinde üye iş yerlerinden tek bir tıkla alışveriş imkanı da tanınacak. 

American Airlines gibi birçok büyük şirketin desteklediği MasterPass'ın mobil ödeme alanında nasıl bir rol oynayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/25/4023834/mastercard-masterpass-tries-again-to-solve-mobile-payments-problem Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UnInvited_Guest 6 yıl
Visa da Samsung telefonlar da Nfc desteği ile ödemeyi çıkarmış. Visa vodafone ile de anlaşmış.
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AERN 6 yıl
Gerçekten güzel bir uygulama. Bakalım ülkemizde nasıl kullanılacak.
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hollowman_ 6 yıl
Umarım bir an önce yaygınlaşır. kredi kartı taşıma derdide sona erer.
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