MWC 2013: MasterCard, mobil ödeme alanındaki yeni çözümü MasterPass'ı duyurdu

MasterCard, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde mobil ödeme alanındaki yeni çözümünü MasterPass'ı gün yüzüne çıkardı.

Şirketin halihazırda mobil ödemeler için kullanılan servisi PayPass, NFC teknolojisinden faydalanan cihazlar sayesinde çevrimiçi ödemeler yapabiliyordu. MasterCard'ın yeni çözümü MasterPass ise, etiketler ve QR kodlar sayesinde ödemeleri gerçekleştirebilecek.





MasterPass, PayPass'daki NFC donanımı zorunluluğunu ortadan kaldırırken, "value added services"(katma değerli servisler) programı dahilinde çeşitli indirim fırsatları ve hesap kontrol etme gibi olanakları da kullanıcılarına sunacak. MasterCard'ın kredi kartlarının yanı sıra, diğer bankalarında kartlarını da destekleyecek olan sanal cüzdan bileşeni, kart ve adres gibi çeşitli ödeme bilgilerini MasterCloud adlı bulut depolama servisinde saklanabilecek. Ayrıca, program dahilinde üye iş yerlerinden tek bir tıkla alışveriş imkanı da tanınacak.





American Airlines gibi birçok büyük şirketin desteklediği MasterPass'ın mobil ödeme alanında nasıl bir rol oynayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/25/4023834/mastercard-masterpass-tries-again-to-solve-mobile-payments-problem