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MWC 2015 : Alcatel Pixi 3 serisi tabletlerini duyurdu

4 yıl
1,4b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2015 : Alcatel Pixi 3 serisi tabletlerini duyurdu
Alcatel MWC 2015 fuarında yeni telefon modellerinin yanında tablet modellerini de duyurdu. PIXI 3 olarak isimlendirilen tabletin  Wifi, 3G ve 4G olmak üzere üç modeli bulunuyor ve üç modelde de donanımın farklılıklar gösterdiği görülüyor.

Wi-fi model ile başlayacak olursak 7 inç TFT ekrana sahip model 1024x600 piksel çözünürlük sunuyor. 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex A7 bulunduran MT8127 çipset cihaza güç verirken günümüze göre düşük bir değer olan 512MB sistem belleği sisteme yardımcı oluyor. Ayrıca model 4 GB depolama alanına sahip ancak Micro SD kart slotu ile bu alan arttırılabiliyor. Android 4.4 Kitkat işletim sistemiyle gelen cihaz arkada 2MP önde ise VGA çözünürlükte kamera bulunduruyor, batarya ise 2820 mAh olarak açıklandı.

3G destekli modelde ekran boyutu 8 inçe çıkarken çözünürlük ise 1280x800'e yükselmiş gözüküyor. Sistem belleği ve batarya gibi unsurlar değişmezken cihaza çift çekirdekli işlemciye sahip MT8312 çipseti güç veriyor. Bunun dışında farklı olarak sim kart desteği sunulurken OTG desteği de eklenmiş gözüküyor. Ayrıca sim kart desteğinin yanında sesli arama özelliği de eklenmiş.

4G destekli modelde 4 çekirdekli 1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 210 çipset kullanıldığını görüyoruz. Diğer tüm özellikler 3G modeli ile aynı olurken yalnızca sistem belleği 1 GB'a yükseltilmiş.

Günümüze göre çok düşük donanımlarla gelen tablet modelleri için henüz bir fiyatlandırma bulunmuyor. 

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doctor_bey 4 yıl
Ağlıyorum şu an
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kaan0101 4 yıl
çöp kelimesini fazla sevmem ama harbiden çöp olmuş
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alevka 4 yıl
3 buçuk yıl önce ilk aldığım tabletin ekran çözünütlüğü, ram, depolama kapasitesi ile aynı... Fiyat-performans ürünü diye birşey var ya hani.......... O kadar kötü bir performans vaad ediyor ki, 50 dolar bile deseler verdiğin paraya yazık..
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Kargo sizden 50 lira veririm
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Grkwnxs 4 yıl
512 MB ram li android tablet telefon yapmayın artık
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