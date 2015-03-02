MWC 2015 : Alcatel Pixi 3 serisi tabletlerini duyurdu

Alcatel MWC 2015 fuarında yeni telefon modellerinin yanında tablet modellerini de duyurdu. PIXI 3 olarak isimlendirilen tabletin Wifi, 3G ve 4G olmak üzere üç modeli bulunuyor ve üç modelde de donanımın farklılıklar gösterdiği görülüyor.

3G destekli modelde ekran boyutu 8 inçe çıkarken çözünürlük ise 1280x800'e yükselmiş gözüküyor. Sistem belleği ve batarya gibi unsurlar değişmezken cihaza çift çekirdekli işlemciye sahip MT8312 çipseti güç veriyor. Bunun dışında farklı olarak sim kart desteği sunulurken OTG desteği de eklenmiş gözüküyor. Ayrıca sim kart desteğinin yanında sesli arama özelliği de eklenmiş.



4G destekli modelde 4 çekirdekli 1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 210 çipset kullanıldığını görüyoruz. Diğer tüm özellikler 3G modeli ile aynı olurken yalnızca sistem belleği 1 GB'a yükseltilmiş.



Günümüze göre çok düşük donanımlarla gelen tablet modelleri için henüz bir fiyatlandırma bulunmuyor.

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Wi-fi model ile başlayacak olursak 7 inç TFT ekrana sahip model 1024x600 piksel çözünürlük sunuyor. 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex A7 bulunduran MT8127 çipset cihaza güç verirken günümüze göre düşük bir değer olan 512MB sistem belleği sisteme yardımcı oluyor. Ayrıca model 4 GB depolama alanına sahip ancak Micro SD kart slotu ile bu alan arttırılabiliyor. Android 4.4 Kitkat işletim sistemiyle gelen cihaz arkada 2MP önde ise VGA çözünürlükte kamera bulunduruyor, batarya ise 2820 mAh olarak açıklandı.