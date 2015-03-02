Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2015: Google'ın insansız hava araçları önümüzdeki aylarda test için havalanıyor

4 yıl
1,9b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2015: Google'ın insansız hava araçları önümüzdeki aylarda test için havalanıyor
İnternet devi Google, hatırlayacağınız üzere 2014'ün Nisan ayında insansız hava aracı üreticisi Titan Aerospace isimli şirketi satın aldığını duyurmuştu. Bu satın alma ile internet erişiminin olmadığı ya da kısıtlı olduğu bölgelere insansız hava araçları üzerinden internet götürmeyi amaçlayan şirket, 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin açıklamalarına göre bu araçların testlerine önümüzdeki aylarda başlamaya hazırlanıyor.
Şimdilik internetten yoksun kırsal kesimlere hava balonları kullanarak kablosuz erişim sağlamayı amaçlayan Project Loon projesi ile beraber olarak erken geliştirme aşamasında bulunan insansız hava aracı projesi, Sundar Pichai'nin müjdelediği kadarıyla önümüzdeki bir kaç ay içerisinde önemli bir kilometre taşını geride bırakarak test uçuşlarına başlayacak. Titan takımı tarafından yeni geliştirilen düşük ağırlığa sahip güneş enerjili model sayesinde stratosfer seviyesinde uçuşun önü açılırken, birbirlerini tamamlayacak olan iki proje ile hem genel kapsama hem de ihtiyaca bağlı (Örneğin deprem dolayısıyla internetin kesildiği bir bölgeye) olarak bölgesel internet hizmeti daha etikili bir şekilde gerçekleştirilecek.
Gerçek anlamda hayata geçmeleri için önlerinde uzun yıllar bulunan projeler, hem Google hem de genel internet dünyası için büyük önem arz ediyor. 

http://www.theverge.com/2015/3/2/8131145/googles-titan-drone-flight-internet-access Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Testleri nerede yapmayı planlıyorlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Smart Eye Glass akıllı gözlüğü denedik ön inceleme 4 yıl Meizu MX4 üzerinde Ubuntu Mobile'ı denedik ön inceleme 4 yıl MWC 15: LG ile yeni mobil teknolojileri konuştuk! 4 yıl Samsung Galaxy S6 video ön inceleme "Yeni nesil akıllı telefon tüm detaylarıyla mercek altında" 4 yıl MWC 2015: Samsung Galaxy S6 Edge ön inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim