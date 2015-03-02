MWC 2015: Google'ın insansız hava araçları önümüzdeki aylarda test için havalanıyor

İnternet devi Google, hatırlayacağınız üzere 2014'ün Nisan ayında insansız hava aracı üreticisi Titan Aerospace isimli şirketi satın aldığını duyurmuştu. Bu satın alma ile internet erişiminin olmadığı ya da kısıtlı olduğu bölgelere insansız hava araçları üzerinden internet götürmeyi amaçlayan şirket, 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin açıklamalarına göre bu araçların testlerine önümüzdeki aylarda başlamaya hazırlanıyor.

Şimdilik internetten yoksun kırsal kesimlere hava balonları kullanarak kablosuz erişim sağlamayı amaçlayan Project Loon projesi ile beraber olarak erken geliştirme aşamasında bulunan insansız hava aracı projesi, Sundar Pichai'nin müjdelediği kadarıyla önümüzdeki bir kaç ay içerisinde önemli bir kilometre taşını geride bırakarak test uçuşlarına başlayacak. Titan takımı tarafından yeni geliştirilen düşük ağırlığa sahip güneş enerjili model sayesinde stratosfer seviyesinde uçuşun önü açılırken, birbirlerini tamamlayacak olan iki proje ile hem genel kapsama hem de ihtiyaca bağlı (Örneğin deprem dolayısıyla internetin kesildiği bir bölgeye) olarak bölgesel internet hizmeti daha etikili bir şekilde gerçekleştirilecek.

Gerçek anlamda hayata geçmeleri için önlerinde uzun yıllar bulunan projeler, hem Google hem de genel internet dünyası için büyük önem arz ediyor.

http://www.theverge.com/2015/3/2/8131145/googles-titan-drone-flight-internet-access