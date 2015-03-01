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MWC 2015: Huawei yeni tableti MediaPad X2'yi duyurdu

4 yıl
2,3b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2015: Huawei yeni tableti MediaPad X2'yi duyurdu

Merakla beklenen Mobil Dünya Kongresi  kısa bir süre önce başlarken ilk duyurulardan birisi Huawei'den geldi. MediaPad X1'in devamı olan yeni tablet MediaPad X2 tanıtıldı.

MediaPad X2'ye baktığımızda ilk olarak ekran boyutu dikkat çekiyor. 7 inç IPS ekranda 1920x1200 piksel çözünürlük sunuluyor. Ayrıca 7.28mm inceliği ve ekranın kasaya oranı %80 seviyesinde olurken tabletin tasarım açısından güçlü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni tablet modelinin işlem gücünü 2.0 GHz hızında çalışan "ultra" octa-core, 64-bit Kirin 930 çipseti üstlenirken tabletler için cömert sayılabilecek 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya yer verildiğini görüyoruz.

Cihazın 2 GB Sistem belleği / 16 GB depolama alanı ve 3 GB sistem belleği/ 32 GB depolama alanı şeklinde iki modeli bulunuyor. İki modelde sim kart desteği sunarken LTE Cat.6 ile hızlı veri aktarımına da olanak veriyor. Ayrıca cihazda 5000mAH batarya olduğu belirtilirken Huawei'den açıklanan pil süreleri 60 saat müzik dinleme, 15 saat internette gezinme veya 12 saat video izleme şeklinde. 

Ayrıca Smart PA ses yongası ile DTS surround ses teknolojisi de barındıran model Android 5.0 ile birlikte gelecek. Cihazın 2 GB modeli gümüş 3GB modeli ise altın renge sahip. 


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Hirotaro 4 yıl
Güncelleme verecek mi önemli olan o . Mediapad youth a güncelleme vermemişlerdi
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doctor_bey 4 yıl
Bana kızacaksınız ama tasarım çok eccük htc'yi andırmıyor mu?

Onun dışında güzel olmuş :)
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Das Boot 4 yıl
Tasarımını beğendim
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androtuna 4 yıl
6.1 ' phablet üreten bir firmanın 7' tablet uretmesi trajikomik olmuş
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zaferaa 4 yıl
7" kucuk olmus hemde android tableti sattirmak icin hicbir albenisi yok, fiyati belireyici olacak, belki kalem koysalar alinabilirdi.
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Tasarım çok hoş fakat arkadaşın dediği gibi 7" biraz küçük kaçmış gibi. Sonuçta 5.7" lik telefonlar üretiliyor.
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General. 4 yıl
Tasarım mate gibi olmuş dolayisiyla çok güzel.
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OverClocK1ng 4 yıl
Güzelmiş ama keşke 7 yerine 8 inç olsaydı be.
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