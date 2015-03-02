MWC 2015 : Lenovo'dan 149 dolara Windows 8.1'li tablet Miix 300









Windows 8.1 işletim sistemiyle çalışan tablet muhtemelen Windows 10'un çıkışının ardından ücretsiz güncelleme desteği ile Windows 10 ile birlikte çalışacaktır. Windows tabletler arasında ucuz fiyatı ve alüminyum kasası ile dikkat çeken Miix 300 modelinin Temmuz ayında 149 dolar fiyat etiketi ile satılacağı duyuruldu. Lenovo Miix 300 modelinde 2 GB sistem belleği cihaza eşlik ederken 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 215mm x 130mm x 9.3mm boyutlarına sahip cihazın pil ömrü 7 saat olarak açıklandı. Ağırlığı 360 gram olan cihazda 1W gücünde ses çıkışı bulunuyor. Ayrıca tablet 5MP arka 2 MP ön kamerayı da bünyesinde barındırıyor.





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Lenovo MWC 2015 kapsamında yeni telefon ve tabletlerini tanıtırken Windows 8.1 işletim sistemli yeni tableti Miix 300'ü de duyurdu. Tablet düşük fiyatıyla dikkat çekmesine rağmen alüminyum kasaya ve şık bir tasarıma sahip. 8 inç IPS panelde 800x1280 çözünürlük sunabilen tablet 4 çekirdekli Intel Bay Trail platformundan gücünü alıyor.