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MWC 2015 : Lenovo'dan 149 dolara Windows 8.1'li tablet Miix 300

4 yıl
4,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2015 : Lenovo'dan 149 dolara Windows 8.1'li tablet Miix 300

Lenovo MWC 2015 kapsamında yeni telefon ve tabletlerini tanıtırken Windows 8.1 işletim sistemli yeni tableti Miix 300'ü de duyurdu. Tablet düşük fiyatıyla dikkat çekmesine rağmen alüminyum kasaya ve şık bir tasarıma sahip. 8 inç IPS panelde 800x1280 çözünürlük sunabilen tablet 4 çekirdekli Intel Bay Trail platformundan gücünü alıyor.

 Lenovo Miix 300 modelinde 2 GB sistem belleği cihaza eşlik ederken 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 215mm x 130mm x 9.3mm boyutlarına sahip cihazın pil ömrü 7 saat olarak açıklandı. Ağırlığı 360 gram olan cihazda 1W gücünde ses çıkışı bulunuyor. Ayrıca tablet 5MP arka 2 MP ön kamerayı da bünyesinde barındırıyor.

Windows 8.1 işletim sistemiyle çalışan tablet muhtemelen Windows 10'un çıkışının ardından ücretsiz güncelleme desteği ile Windows 10 ile birlikte çalışacaktır. Windows tabletler arasında ucuz fiyatı ve alüminyum kasası ile dikkat çeken Miix 300 modelinin Temmuz ayında 149 dolar fiyat etiketi ile satılacağı duyuruldu.

MWC 2015 : Lenovo'dan 149 dolara Windows 8.1'li tablet Miix 300

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Fenomenon 3 yıl
250$'lık 10" versiyonunu ttnet 24 ay taksitle 1000 liraya satıyor. Bunu getirseler 600 olur heralde :/ $ son 1 yılda çok arttı. 1 yıl önce 150$'lık tabletler 350'ye satılıyordu şimdi 450'den aşağı kurtarmaz.
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teknolojiks 3 yıl
Windows tabletlerde s-pen tarzında kalem olayını standart haline getirsinler artık. Programların çoğu tablete uygun değil ve ince uçlu kalem olmadan sıkıntılı olabiliyor.
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doctor_bey 4 yıl
Voov, çok iyi
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bratishka 4 yıl
150 dolar. 2gb ram, ips ekran, 64gb hafıza, alüminyum kasa. Bulunmaz nimet. 450 liradan satılır ise çok tutar.
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MCErgun 4 yıl bratishka
mnomer
150 dolar. 2gb ram, ips ekran, 64gb hafıza, alüminyum kasa. Bulunmaz nimet. 450 liradan satılır ise çok tutar.

Çok ucuz diye getirmezler bile belki
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kpln04 4 yıl
500 tlye gelebilir gelirse o da
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oktayakgoz 4 yıl
Lenovo nun telefonlarını beğenmiyorum ama pc ve notebook alanında mükemmel
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emre1393 4 yıl
Temmuza kim öle kim kala, sanıyorsan şimdi sat da alalım.
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The-Engineer 4 yıl
Hem tasarım hem de fiyatıyla olmuş bu tablet , Türkiye pazarına da yaklaşık bi fiyatla girerse iyi iş yapar
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fenakesim 4 yıl
Çözünürlük dışında falsosu yok gibi duruyor.

Gerçi bunu dedim ama çözünürlükte falso sayılmaz.
Bu fiyata gayet iyi bir tablet olmus
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Exfat 4 yıl
Lenova yazıp akıl verenler var yahu. Keşke bu fiyatla türkiyeye gelebilse.
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TEKİN 1881 4 yıl Exfat
Exfat
Lenova yazıp akıl verenler var yahu. Keşke bu fiyatla türkiyeye gelebilse.

Keşke ama nerde.
Hemen bir tane alırdım.
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Fenomenon 4 yıl
Oha fiyatı süper. Aynı donanıma android tablet bile satılmıyor
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