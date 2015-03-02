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MWC 2015: Microsoft, katlanabilir kablosuz klavyesini görücüye çıkarttı

4 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2015: Microsoft, katlanabilir kablosuz klavyesini görücüye çıkarttı
Hazırladığı donanım ürünleri her zaman belirli bir kalite sınırının üzerinde yer alan yazılım devi Microsoft, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni katlanabilir evrensel klavyesini kullanıcıların beğenisine sundu.
iOS, Android ve Windows işletim sistemli telefon ile tabletler için geliştirilen tam ismiyle Microsoft Universal Foldable Keyboard, tam orta bölümünden katlanabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve bu sayede mobil cihazlar ile taşınabilecek bir alternatif haline geliyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan ince yapılı klavye, boyut avantajı elde etmek adına bünyesinde numerik tuş takımı taşımazken, ses açma / kapatma ya da oynatma / durdurma gibi hızlı medya kısayol tuşlarını aktif olarak kullanıcılarına sunuyor.
Microsoft'un kısa zaman önce tanıttığı yeni klavye modeli Universal Foldable Keyboard'un resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi yer almıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/03/microsoft-universal-foldable-keyboard-ready-to-rock-and-roll/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Açıkçası pek hoşuna gitmedi ama kullanan ve ihtiyacı olan kesinlikle vardır, ben yinede bunun gibi bir şeye ihtiyacı olanlara tam bunun aynısı olmasa da Logitech marka cihaz öneririm
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e-Militarist 4 yıl CanTnçr
www.microsoft.com/hardware/en-us/p/universal-foldable-keyboard#overview
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