Mac OS için ReadKit RSS uygulaması, Feedly desteğiyle güncellendi

Mac kullanıcıların tarafından beğenilerek kullanılan RSS okuyucusu ReadKit, 2.2.0 sürümüne güncellendi.

Sade ara yüzü ve kullanımı kolay yapısı ile öne çıkan ReadKit uygulaması, 2.2.0 sürümü ile Google Reader'ın kapanması sonucu çok büyük popülerlik kazanan Feedly servisine destek vermeye başladı. Ayrıca makale listesinde artık tarihlerin görülebildiği uygulama, geliştirilmiş klavye gezinti desteğine ve birçok hata çözümünün yanında performans artışlarına da kavuşmuş durumda.

Popüler RSS okuyucularından ReadKit, Mac App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan 8,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id588726889?mt=12