Mac OS ismi tarihe mi karışıyor ?

2007 yılında duyurduğu iPhone OS'in ismini WWDC 2010'da iOS olarak değiştiren Apple, işletim sistemlerini tek bir isim altında mı toplayacak ?

HardMac'in güvenilir kaynaklarına göre Apple, 1984 yılından bu yana kendisiyle özdeşleşen ve 90'ların sonunda evrim geçiren işletim sisteminin ismini değiştirerek, ürün gamındaki bütün işletim sistemlerini tek bir isim altında toplamayı (Microsoft'un yaptığı gibi) düşünüyor. Peki hangi isim altında ? Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi iOS adı altında. Son kararın daha verilmediğini belirten kaynakların bu iddiası doğru çıkarsa, Apple'ın kullandığı 3 işletim sistemi de iOS adı altında toplanacak; iOS Mobile, iOS Server, iOS Desktop (belki, en mantıklısı bu görünüyor, iOS Mac belki de iOS XI).

Firmanın mobil cihazlarıyla özdeşleşen ancak ilk defa 1998 yılında masaüstü Mac'de (iMac) kullanılan "i" ön takısının Apple tarafından hangi kelimeleri çağrıştırması için kullanıldığını göz önüne aldığımızda (internet, individual-özgün, instruct-öğretici, inform-bilgilendirme, inspire-esin ), bütün işletim sistemlerini "iOS" ismi altında toplama fikri hiç de mantıksız görünmüyor.

Yakın zamanda da Apple'ın Mac OS X'e kısmi olarak iOS entegre edip, 22 inçlik iMac'lerde bu hibrid işletim sistemini kullanacağı ve bilgisayara dokunmatik desteğin geleceği iddia edilmişti.