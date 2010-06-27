Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac OS ismi tarihe mi karışıyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
1
22
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2007 yılında duyurduğu iPhone OS'in ismini WWDC 2010'da iOS olarak değiştiren Apple, işletim sistemlerini tek bir isim altında mı toplayacak ?

HardMac'in güvenilir kaynaklarına göre Apple, 1984 yılından bu yana kendisiyle özdeşleşen ve 90'ların sonunda evrim geçiren işletim sisteminin ismini değiştirerek, ürün gamındaki bütün işletim sistemlerini tek bir isim altında toplamayı (Microsoft'un yaptığı gibi) düşünüyor. Peki hangi isim altında ? Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi iOS adı altında. Son kararın daha verilmediğini belirten kaynakların bu iddiası doğru çıkarsa, Apple'ın kullandığı 3 işletim sistemi de iOS adı altında toplanacak; iOS Mobile, iOS Server, iOS Desktop (belki, en mantıklısı bu görünüyor, iOS Mac belki de iOS XI).

Firmanın mobil cihazlarıyla özdeşleşen ancak ilk defa 1998 yılında masaüstü Mac'de (iMac) kullanılan "i" ön takısının Apple tarafından hangi kelimeleri çağrıştırması için kullanıldığını göz önüne aldığımızda (internet, individual-özgün, instruct-öğretici, inform-bilgilendirme, inspire-esin ), bütün işletim sistemlerini "iOS" ismi altında toplama fikri hiç de mantıksız görünmüyor.

Yakın zamanda da Apple'ın Mac OS X'e kısmi olarak iOS entegre edip, 22 inçlik iMac'lerde bu hibrid işletim sistemini kullanacağı ve bilgisayara dokunmatik desteğin geleceği iddia edilmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fashionality 9 yıl
bence cok iyi bi karar.. ama sadece mac bilgisayarlarinin kullanildigi mekanlarda (mesela bizim uni de
mac laboratuari var pc laboratuarinin karsisinda) mac yerine iOS ismini kullanmak biraz acayip duracak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buckethead® 9 yıl

Fashionality

bence cok iyi bi karar.. ama sadece mac bilgisayarlarinin kullanildigi mekanlarda (mesela bizim uni de
mac laboratuari var pc laboratuarinin karsisinda) mac yerine iOS ismini kullanmak biraz acayip duracak..

Cihazlar hala mac zaten degisen isletim sisteminin adi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bence değiştirmesin.. mac os çok daha karizmatik geliyor bana..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Synx 9 yıl
Önce klavyedeki elma; sonra FW ; şimdide bu ..

tamamen multimedia'ya yöneldiler. Mac Os ve pc'ler boşlanıyor artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
ibunaldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTasci 9 yıl

fotifoti

ibunaldım


zuahaha. çok güldüm akşam akşam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aoitsukinosuke 9 yıl

fotifoti

ibunaldım


Mahhfoldum. Allah iyiliğini versin.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 9 yıl

fotifoti

ibunaldım


Allah iyiliğini versin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
iPhone OS diye iOS oldiu
Mac Os diye mOS mu olsiun:D Kisalicaksa isimizize yarar.

iOS M
iOS S
iOS D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ResistaNce* 9 yıl
iOS hoş geliyor.Haber için teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 9 yıl
Çok gecikmiş bir karar, yıllar öncesinden isim konusunda bu karar alınsaydı, Apple şu anda bulunduğu noktaya o yıllarda gelirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 9 yıl
Anlaşılan önümüzde hareketli geçecek aylar var,tabi 2011'e de sarkabilir fakat iOS,bence de en mantıklı isim.Haber için teşekkür ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16243 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, mac os ve
4 etiket daha ios Apple imac mac os x
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte GTX465 OC = GTX470 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim