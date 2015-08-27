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Mac için MenuTab Pro ücretsiz yapıldı

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için MenuTab Pro ücretsiz yapıldı
 
Junhua Xıe adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan MenuTab Pro, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Yüklendiği sistemlerin adından da anlaşılabileceği üzere üst menü barına yerleşen MenuTab Pro, buradan dünyanın fotoğraf odaklı en popüler sosyal ağlarında Instagram'a erişim sunuyor. Arayüzünü isteğe bağlı olarak boyutlandırabilen uygulama, fotoğrafları beğenme ve yorum yapma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Sürekli olarak güncel kalan MenuTab Pro, kullanışlı ve hızlı bir seçenek oluşturuyor.
Daha önce 2$'a satılan MenuTab Pro, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor. 

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