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Mac için Microsoft Office 2016 kullanıma sunuldu

3 yıl
3,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için Microsoft Office 2016 kullanıma sunuldu
 
Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Mart ayında önizleme sürümünü yayınladığı Office 2016'nın tam sürümü de kullanıcıların beğenisine sundu.
OSX Yosemite uyumlu Office 2016 paketi, bünyesinde Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook yazılımlarını barındırıyor. Genel olarak birçok arayüz ve tasarım geliştirmesi alan paketin popüler doküman yazılımı Word, yeni düzenleme, görüntüleme ve paylaşma araçlarına kavuşuyor. Yeni tasarım seçeneği üzerinden belirli özelliklere hızlı erişim sunan yazılım, yine yeni "Format Object" paneliyle de fotoğraflar, şekiller ve efektler üzerinde tam kontrol sağlıyor.
Office paketinin en önemli yazılımlarından Excel yenilenmiş bir arayüzle karşımıza çıkarken, Windows için hazırlanan Excel 2013'den birçok yeni özellikle beraber geliyor. Favori klavye kısayollarıyla ise çapraz platform çalışma deneyimi arttırılıyor. Popüler sunum aracı PowerPoint ise yeni geçiş seçeneklerini kullanıcılarına sunarken, yılların eskitemediği Outlook ise yeni çevrimiçi arşiv desteği, kategori listesi senkronizasyonu ve takvimler için hava durumu gibi imkanlarla gelişmiş bir e-posta deneyimi ortaya koyuyor.
Microsoft Office 2016, şuan için Office 365 aboneleri (Ayda 11,50 TL'den başlayan fiyatlarla) tarafından elde edilebiliyor. Office 2011'in kutulu versiyonuna sahip kişiler Office 2016'ya geçemezken, paketin raflardaki yerini ise Eylül ayı içerisinde alacağı söyleniyor. Bu sürümün fiyatı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca 1TB'lık OneDrive alanı da kullanıcılara veriliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/134559-office-16-for-mac-is-now-available-here-s-everything-you-need-to-know Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Bu nasıl bir mantık anlamakta zorlanıyorum. Asıl kutulu alan adamın geçebilmesi gerekir. Zamanında tonla para kazandırmış...
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drax* 3 yıl
Outlook hariç hepsini çok sevdim.

Outlook 2016 versiyonunda export seçeneği kalkmış. Mailleri olası bir durumda nasıl yedeklememiz gerekiyor ki?
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