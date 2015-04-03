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Mac için ScreenFlow 5 %50 indirimde

4 yıl
613
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için ScreenFlow 5 %50 indirimde
 
Telestream adlı geliştirici tarafından hazırlanan gelişmiş ekran kayıt ve düzenleme uygulaması ScreenFlow 5, kısa bir süre için %50 indirime girdi.
Temel olarak kişilerin OSX 10.9.5 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlarının ekranını kaydetmesine imkan tanıyan ve birçok benzerinin aksine kendi içersinde bir video editörü taşıyan ScreenFlow 5, hazırlanan bu videoları birkaç fare hareketiyle YouTube, Vimeo, Wistia, Google Drive, Dropbox ya da Facebook gibi noktalara aktarabiliyor ve istenirse bağlı iOS cihazların görüntüsünü de kayıt altına alabiliyor. Sade arayüzüyle doğru orantılı olarak basit bir kullanım yapısı bulunan uygulama, yüksek kalite getiren x264 codec desteğini de aktif olarak kullanıcıların sunuyor.
Daha önce 100$'a satılan ScreenFlow 5 uygulamasına an itibariyle buradan 50$'a ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id917790450?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mogosan 4 yıl
Bence osx platformu için en iyi ekran kaydetme uygulaması.Çok kullanışlı.
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HerkesMemnun 4 yıl
İlgilenen kaçırmaması gerekir.
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