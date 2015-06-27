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Mac için hazırlanan Design for Folder artık ücretsiz

3 yıl
1,8b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan Design for Folder artık ücretsiz
 
Shengcheng Yi adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Design for Folder, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Modern ve renkli bir arayüzle hazırlanan Design for Folder, temel olarak kişilerin sistemlerinde kulanmak üzere dosya simgeleri hazırlamasına imkan tanıyor. İçerisinde yer alan birçok hazır obje ile standartlar dışına çıkabilen uygulama, hızlı çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve herkes tarafından kullanılabilecek basit bir kullanım süreci ortaya koyuyor.
Daha önce 3$'a satılan Design for Folder uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirisiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id946021207?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ajdarvevo 3 yıl
Deneyelim beleş olmuş
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