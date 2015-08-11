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Mac için hazırlanan DragQueen yeniden ücretsiz

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan DragQueen yeniden ücretsiz
 
OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan DragQueen, kısa süre içerisinde yeniden ücretsiz yapıldı.
Yüklendiği Mac sistemlerin üst barında çalışan ve masaüstlerine özel bir bölüm açan DragQueen, bu bölüm üzerinde istenilen dosyaların saklanmasına imkan tanıyor. İstenildiği an gizlenebilen bu alan sayede etkili bir masaüstü düzeni sunan uygulama, atılan dosyaların toplam boyutunu gözler önüne serebiliyor ve üst barı üzerinden atılan toplam dosya sayısını da gösterebiliyor.
Daha önce 1$'a satılan DragQueen uygulamasını an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edebilirsiniz. 

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balcis 3 yıl
ismin anlamın ıbilseydiniz haberi belki yapmazdınız :)
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First_Person 3 yıl
"Drag queen" tabiri argoda travestiler için söylense de aslında genel olarak kadın kıyafetiyle gösteri yapan, kadın rolü oynayan erkek sanatçıları tanımlayan bir tabirdir. Başlık yapmaktan kaçınılacak bir durum yok..
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mogosan 3 yıl
drag queen ismide çok manidarmış
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