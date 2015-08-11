Mac için hazırlanan DragQueen yeniden ücretsiz

OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan DragQueen, kısa süre içerisinde yeniden ücretsiz yapıldı.

Yüklendiği Mac sistemlerin üst barında çalışan ve masaüstlerine özel bir bölüm açan DragQueen, bu bölüm üzerinde istenilen dosyaların saklanmasına imkan tanıyor. İstenildiği an gizlenebilen bu alan sayede etkili bir masaüstü düzeni sunan uygulama, atılan dosyaların toplam boyutunu gözler önüne serebiliyor ve üst barı üzerinden atılan toplam dosya sayısını da gösterebiliyor.

Daha önce 1$'a satılan DragQueen uygulamasını an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edebilirsiniz.