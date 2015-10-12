Mac için yeni fotoğraf uygulaması: Cut Out Shapes Pro

Alina Belenok tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Cut Out Shapes Pro, Mac App Store üzerindeki yerini aldı.

Çekilen fotoğraflardan belirlenen objelerin çıkartılması ve fonların temizlenmesi için hazırlanan Cut Out Shapes Pro, araçların üst tarafından toplandığı bir arayüzle karşımıza çıkıyor ve boyutu ayarlanabilir silgi aracıyla basitçe kullanılabiliyor. Photoshop gibi programlar çok karmaşık gelenlere hitap eden uygulama, herkes tarafından kullanılabilecek bir çözüm oluşturuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Cut Out Shapes Pro uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.