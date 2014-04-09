Mac ile iPhone / iPad arası veri aktarımı için yeni bir uygulama daha: Copybin

OSX 10.6.6 ve üstün 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Copybin, markette birçok alternatifi bulunan Mac ile iPhone / iPad arası veri aktarımı için yeni bir alternatif getiriyor.

iOS uygulaması yüklü iPhone ve iPad cihazlar ile Mac bilgisayar arasında veri aktarımı için hazırlanan ve sistemlerin üst barında çalışma gösteren Copybin, örneğin Mac bilgisayar üzerinde yapılan bir metin ya da fotoğraf kopyalamasını direkt olarak iOS cihazlara aktarabiliyor ve bu işlemlerini sürükle bırak mantığıyla yerine getirebiliyor. Yapılan transferlerin kayıt yeri için kişilere seçim şansı da verebilen uygulama, genel olarak kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Copybin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id830132885?mt=12