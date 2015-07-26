Mac klavyesini evrensel hale getiren uygulama 1Keyboard indirimde

OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için Eyal Wiener adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan 1Keyboard, kısa bir süre için %50 indirime girdi.

Yüklendikten sonra Mac sistemlerin üst menüsü üzerine yerleşen ve burada basit bir şekilde çalışma gösterebilen uygulama, belirli kısa yol atamaları ile klavyeyi farklı cihazlar üzerine aktarabiliyor ve yeni bir cihaz eklemek için kullanışlı bir menüyle beraber geliyor.

Kişileri birden fazla klavye kullanma derdinden kurtarabilen 1Keyboard uygulamasına an itibariyle aşağıdan 13 TL'ye elde edebilirsiniz.