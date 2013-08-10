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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac kullanıcılarına Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi imkanı sağlayan Dialogue uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac kullanıcılarına Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi imkanı sağlayan Dialogue uygulaması güncellendi
Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen ve Emiel Janson tarafından hazırlanan Dialogue uygulaması, 1.0.2 sürümüne güncellendi
Bluetooth 2.0 ve üzeri desteğe sahip Android, iOS ve Windows Phone cihazlar ile Mac bilgisayar sistemleri arasında iletişim ve bağlantı sağlayan Dialogue uygulaması, telefonlara gelen aramaları direkt olarak bilgisayarların ekranları üzerine aktarıyor ve istenildiği taktirde bu görüşmeleri kayıt altına alabiliyor. Ayrıca direkt olarak bilgisayar üzerinden telefonda yer alan numaralara erişim sağlayabilen uygulama, yeni sürümüyle ara yüz üzerinde meydana gelen bazı karakter sorunlarından kurtuluyor ve çok daha iyi ve zengin dil çevirilerine kavuşuyor. Ayrıca uygulamanın gelen bildirimler doğrultusunda yakın zamanda çok daha geniş çaplı bir güncellemeye kavuşacağı belirtiliyor.
Güncellenen Dialogue uygulamasına 12,99 TL fiyat etiketiyle Mac App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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Vatov 6 yıl
İşleyişi nasıl acaba. iMessage ve Facetime konuşmaları zaten Mac üzerinden oluyor. Ama bu Android, iOS ve Windows Phone'lar ile beraber çalışıyor. Ama çalışma prensibi nasıl? Ek olarak Sms ve Whatsapp içinde böyle bir program çıkarsa tadından yenmez
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