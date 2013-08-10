Mac kullanıcılarına Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi imkanı sağlayan Dialogue uygulaması güncellendi

Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen ve Emiel Janson tarafından hazırlanan Dialogue uygulaması, 1.0.2 sürümüne güncellendi

Bluetooth 2.0 ve üzeri desteğe sahip Android, iOS ve Windows Phone cihazlar ile Mac bilgisayar sistemleri arasında iletişim ve bağlantı sağlayan Dialogue uygulaması, telefonlara gelen aramaları direkt olarak bilgisayarların ekranları üzerine aktarıyor ve istenildiği taktirde bu görüşmeleri kayıt altına alabiliyor. Ayrıca direkt olarak bilgisayar üzerinden telefonda yer alan numaralara erişim sağlayabilen uygulama, yeni sürümüyle ara yüz üzerinde meydana gelen bazı karakter sorunlarından kurtuluyor ve çok daha iyi ve zengin dil çevirilerine kavuşuyor. Ayrıca uygulamanın gelen bildirimler doğrultusunda yakın zamanda çok daha geniş çaplı bir güncellemeye kavuşacağı belirtiliyor.

Güncellenen Dialogue uygulamasına 12,99 TL fiyat etiketiyle Mac App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.