Mac platformunun optimizasyon uygulamalarından Optimizer artık ücretsiz

YingShu Tang tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan optimizasyon uygulamalarından Optimizer, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Yüklendiği zaman Mac sistemlerin üst barına yerleşen ve buradan sistemin RAM (Bellek) optimizasyonunu yaparak genel performansı arttırmaya yardımcı olan Optimizer uygulaması, sistem bellek kullanım oranları açısında gerçek zamanlı bilgi sağlıyor ve farklı tema destekleriyle kişiselleştirilebiliyor.

Daha önce 1$'a satılan Optimizer uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id936611703?mt=12