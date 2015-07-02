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Mac sistemler için hazırlanan Inpaint 6 fotoğraf uygulaması indirime girdi

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için hazırlanan Inpaint 6 fotoğraf uygulaması indirime girdi
 
Fotoğraf düzenleme konusunda geniş imkanlar sunan OSX 10.7 ve 64-bit işlemcili sistemler ile uyumlu Inpaint 6 uygulaması, kısa bir süre için %95 oranında indirime girdi

Maxim Gapchenk tarafından hazırlanan uygulamalardan olan Inpaint 6, temel olarak fotoğraflardan istenmeyen objelerin çıkarılmasına imkan tanıyor. Bozulması istenmeyen objeleri maskeleyerek koruyan uygulama, aynı zamanda eski fotoğrafları temizleyebiliyor, cilt üzerinden yer alan istenmeyen lekeleri kaldırabiliyor ve genel olarak basit bir kullanım yapısıyla etikli sonuçlar ortaya koyuyor. 

Daha önce 20$ fiyat etiketiyle satılan Inpaint 6, an itibariyle artık 1$'a buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/inpaint-6/id906524969?mt=12&app=itunes&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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