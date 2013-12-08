Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemler için yeni performans ölçüm yazılımı: iQuickMark

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
669
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac sistemler için yeni performans ölçüm yazılımı: iQuickMark
OSX 10.7 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri için Triangle tarafından geliştirilen yeni uygulamalardan iQuickMark, bilgisayar performansının ölçülmesi noktasında kişilere yardımcı olabiliyor.
Kullanımı kolay basit bir ara yüz ile hazırlanan iQuickMark, sistemlerin işlemci, bellek, disk ve işletim sistemi gibi detaylarına göre ölçümler yapıyor ve kişilere bu değerler üzerinden bilgisayarlarının performansını karşılaştırma imkanı veriyor. Yaptığı testler / ölçümler sırasında genel olarak stabilite sorunlarını da ortaya çıkartan uygulama, diğer benzer programlar gibi puan temelli sonuçlar ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan iQuickMark uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id765282854?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EddyCue 5 yıl
344 aldi benim cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Galaxy S3'e yeniden Android 4.3, Xperia Z1S, Lamborghini Veneno ve dahası... 5 yıl Creative Airwave & Airwave HD Kablosuz Hoparlör Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim