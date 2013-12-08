Mac sistemler için yeni performans ölçüm yazılımı: iQuickMark

OSX 10.7 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri için Triangle tarafından geliştirilen yeni uygulamalardan iQuickMark, bilgisayar performansının ölçülmesi noktasında kişilere yardımcı olabiliyor.

Kullanımı kolay basit bir ara yüz ile hazırlanan iQuickMark, sistemlerin işlemci, bellek, disk ve işletim sistemi gibi detaylarına göre ölçümler yapıyor ve kişilere bu değerler üzerinden bilgisayarlarının performansını karşılaştırma imkanı veriyor. Yaptığı testler / ölçümler sırasında genel olarak stabilite sorunlarını da ortaya çıkartan uygulama, diğer benzer programlar gibi puan temelli sonuçlar ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan iQuickMark uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id765282854?mt=12