Mac sistemlerden akıllı televizyona veri aktarmı için yeni uygulama: Smart TV Share

OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için BEWHERE PROJECTS adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan Smart TV Share, Mac sistemler ile akıllı televizyonlar arasında basit bir etkileşim kuruyor.

Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip akıllı televizyonlara UPNP / DLNA desteğiyle herhangi bir kablo ya da özel ayara ihtiyaç duymadan video ve fotoğraf aktarımı yapabilen Smart TV Share, marka tarafında ise Sony, LG, Samsung, Philips ve Panasonic gibi popüler isimlere destek veriyor. Uygulama aynı zamanda gönderilen içeriğin çözünürlüğünün ayarlanmasına da izin veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Smart TV Share uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id774943227?mt=12