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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemlerden akıllı televizyona veri aktarmı için yeni uygulama: Smart TV Share

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlerden akıllı televizyona veri aktarmı için yeni uygulama: Smart TV Share
OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için BEWHERE PROJECTS adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan Smart TV Share, Mac sistemler ile akıllı televizyonlar arasında basit bir etkileşim kuruyor.
Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip akıllı televizyonlara UPNP / DLNA desteğiyle herhangi bir kablo ya da özel ayara ihtiyaç duymadan video ve fotoğraf aktarımı yapabilen Smart TV Share, marka tarafında ise Sony, LG, Samsung, Philips ve Panasonic gibi popüler isimlere destek veriyor. Uygulama aynı zamanda gönderilen içeriğin çözünürlüğünün ayarlanmasına da izin veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Smart TV Share uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id774943227?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vatov 5 yıl
Keşke Apple TV almadan görseydim bunu
Gerçi Apple TV'nin bir kaç artısı daha var ama olsun

Edit: Daha doğrusu ben Apple TV almadan önce çıksaydı keşke
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broodofqueen 5 yıl
Çakılıyor
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