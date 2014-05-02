Mac sistemlere özel analog saat uygulaması deepClock artık ücretsiz

Alexey Nikitin ve Alexandr Bondar tarafından OSX 10.7 üstü Mac bilgisayarlar için hazırlanan analog saat uygulaması deepClock, kısa süre için ücretsiz elde edilebiliyor.





Mac sistemlerin masaüstüne büyük bir analog saat ekleyebilen deepClock, bu saatin altına bir adet takvim de konumlandırabiliyor ve bünyesinde 15 farklı saat ile 8 farklı takvim teması taşıyor. Bilgisayar başlangıcında otomatik olarak açılabilen uygulama, belirtildiği kadarıyla da düşük işlemci kullanımına sahip.





Daha önce 1,99$ fiyat etiketiyle satılan deepClock, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id460933482?mt=12