Mac sistemlerin dahili posta istemcisinden Outlook ve Hotmail hesaplarına erişim sağlayan Outlook.com Connector adlı uygulama yayınladı

mFluent isimli geliştirici tarafından hazırlanan ve Mac sistemlerin dahili posta istemcisinden Outlook ve Hotmail hesaplarına erişim sağlayan Outlook.com Connector adlı uygulama kullanıma sunuldu.

Intel işlemciye sahip Mac OSX 10.6 ve üzeri sistemleri ile kullanılan Outlook.com Connector uygulaması, Mac sistemlerin içerisinde dahili olarak gelen mail uygulamasından Outlook ve Hotmail hesaplarının kullanılması için hazırlanmış durumda. Bu iki servisin sunucuları ile direkt olarak bağlantı kurabilen Outlook.com Connector, kişilere gerçek zamanlı senkronizasyon, dosya düzenleme ve güvenlik özelliklerini sağlayabiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Outlook.com Connector uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id564788497?mt=12