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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemlerin dahili posta istemcisinden Outlook ve Hotmail hesaplarına erişim sağlayan Outlook.com Connector adlı uygulama yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlerin dahili posta istemcisinden Outlook ve Hotmail hesaplarına erişim sağlayan Outlook.com Connector adlı uygulama yayınladı
mFluent isimli geliştirici tarafından hazırlanan ve Mac sistemlerin dahili posta istemcisinden Outlook ve Hotmail hesaplarına erişim sağlayan Outlook.com Connector adlı uygulama kullanıma sunuldu.
Intel işlemciye sahip Mac OSX 10.6 ve üzeri sistemleri ile kullanılan Outlook.com Connector uygulaması, Mac sistemlerin içerisinde dahili olarak gelen mail uygulamasından Outlook ve Hotmail hesaplarının kullanılması için hazırlanmış durumda. Bu iki servisin sunucuları ile direkt olarak bağlantı kurabilen Outlook.com Connector, kişilere gerçek zamanlı senkronizasyon, dosya düzenleme ve güvenlik özelliklerini sağlayabiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Outlook.com Connector uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id564788497?mt=12 Yorum Yaz
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GokhanMaths 6 yıl
bu programa gerek yok outlook.com u biraz ayar yaparak ekleyebiliyorsunuz direk entegre olmuş oluyor IMAP desteği de geldi zaten Outlook a
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AhmetSelçuk 6 yıl GokhanMaths
Gökhan Mmc

bu programa gerek yok outlook.com u biraz ayar yaparak ekleyebiliyorsunuz direk entegre olmuş oluyor IMAP desteği de geldi zaten Outlook a

Ne tür ayarlar acaba, açıklayabilirmisiniz.
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