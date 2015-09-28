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Mac uyumlu Colorau artık ücretsiz

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Colorau artık ücretsiz
Usina de Ideias adlı geliştirici tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Colorau, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Tasarımcılara odaklanan bir uygulama olan Colorau, temel olarak renk paletleri oluşturulması ve "kod" halinde kaydedilmesi amacıyla görev yapıyor. Bu açıdan sade bir arayüzle gelen uygulama, UIColor ile NSColor ya da Swift ile Objective-C formatlarında dışa aktarım yapabiliyor ve belirlenen renkleri dört kategori halinde ortaya koyabiliyor.
Daha önce 14 TL'ye satılan Colorau, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

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