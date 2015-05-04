Mac uyumlu NoteBinderartık ücretsiz

Pen Ventures adlı geliştirici tarafından hazırlanan hepsi bir arada doküman uygulaması NoteBinder, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Modern bir arayüzü bulunan NoteBinder, temel olarak sesli, videolu ya da metin ile görsel tabanlı notlar alınmasına imkan tanıyor. Google Drive ya da WebDAV gibi noktaları kullanarak hem içeriye hem de dışarıya içerik aktarımı yapabilen uygulama, içerik oluşturma noktasında da birçok kişiselleştirme seçeneği veriyor ve organize olunması adına başarılı bir altyapı sunuyor.

Daha önce 6$'a satılan NoteBinder uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

itunes.apple.com/tr/app/notebinder-all-in-one-document/id483556591?mt=8