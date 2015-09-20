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Mac uyumlu Privacy Guard artık ücretsiz

3 yıl
1,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Privacy Guard artık ücretsiz
Halfbit adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan yeni uygulamalardan Privacy Guard, kısa tarihinde yeniden ücretsiz yapıldı.
Temel olarak kişisel güvenlik / gizlilik amacıyla hazırlanan Privacy Guard, sistemde yüklü uygulamaları algılıyor ve bunları istenmeyen bütün geçmiş kayıtlarını siliyor. Bunu ziyaret edilen internet siteleri, e-posta içerikleri, Cookie içeriği, izlenen fimler gibi veriler odağında gerçekleştiren uygulama, basit arayüzüyle dikkat çekiyor ve tek tıklama ile hızlı bir çalışma süreci ortaya koyuyor.
Daha önce 7 TL'ye satılan Privacy Guard, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

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