Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu çizim uygulaması PaintBoard FX artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
388
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu çizim uygulaması PaintBoard FX artık ücretsiz
Zhiming Chen tarafından OSX 10.6.6 üstü işletim sistemli Mac bilgisayarlar için hazırlanan sezgisel çizim uygulaması PaintBoard FX, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Basit arayüzüyle kişilerin farklı çizimler yapması için hazırlanan PaintBoard FX, aynı zamanda kesme, yazı ekleme veya dahili 20 filtresiyle süsleme gibi ufak fotoğraf düzenleme işlemlerini de hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor. Sol tarafında yer alan özel menüsünde farklı şekiller, boyama fırçaları ve seçme araçları taşıyan uygulama, BMP, PNG, JPEG, TIFF ve GIF desteklerine de sahip.
Daha önce 10,49 TL fiyat etiketiyle satılan PaintBoard FX, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id839391511?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Yarışmaya Var mısın? Monster ve Donanım Haber editörlerini arıyor! 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 5 Mayıs 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
5 yılda icraati olmayan İmamoğlu nasıl
DH Forum
1.0 motor mu?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim