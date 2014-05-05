Mac uyumlu çizim uygulaması PaintBoard FX artık ücretsiz

Zhiming Chen tarafından OSX 10.6.6 üstü işletim sistemli Mac bilgisayarlar için hazırlanan sezgisel çizim uygulaması PaintBoard FX, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit arayüzüyle kişilerin farklı çizimler yapması için hazırlanan PaintBoard FX, aynı zamanda kesme, yazı ekleme veya dahili 20 filtresiyle süsleme gibi ufak fotoğraf düzenleme işlemlerini de hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor. Sol tarafında yer alan özel menüsünde farklı şekiller, boyama fırçaları ve seçme araçları taşıyan uygulama, BMP, PNG, JPEG, TIFF ve GIF desteklerine de sahip.

Daha önce 10,49 TL fiyat etiketiyle satılan PaintBoard FX, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id839391511?mt=12