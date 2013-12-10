Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail, gelişmeye devam ediyor

Haber Editörü
OS X 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan e-posta istemcilerinden Airmail, gelişimini sürdürerek birçok yeniliğe kavuştuğu 1.3 sürümüne güncellendi.
Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor. Yayınlanan 1.3 güncellemesi ile içerisine Evernote ile 2Do entegrasyonları eklenen, cihazların dahili takvim ve hatırlatma sistemiyle ortak çalışma gösterebilen, yeni bayrak ve filtreler getirilen, interaktif bir düzene geçen, gelişmiş arama özelliği getirilen ve dosya sistemiyle ilgili değişikliklere gidilen uygulama, ayrıca 20'den fazla yeni geliştirme ve hata çözümüyle eskiye oranla çok daha iyi bir performans ve deneyim sunabiliyor. 6'dan fazla farklı hesap kullananların geçmemesi önerilen 1.3 güncellemesi, aynı zamanda genel cevaplama ve yönetim süreciyle de alakalı birçok yeniliği getiriyor.
Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Örnek vermek gerekirse, benim bir gmail bir de pop3 hesabım var. gmail, pop3'e gelen mailleri belirli aralılarla kontrol edip kendisine kopyalıyor. Böyle olunca pop3 hesabıma gelen mail aynı zamanda gmail'e de gelmiş gibi oluyor.
Apple'ın mail programı bu iki maili tek bir mail gibi bana gösterebiliyor. Fakat airmail'da bu olmuyor, iki farklı mail gelmiş gibi oluyor. sonuç olarak ortalık çorbaya döndü en son
Bir yaşadığım problem de bir mailde çok büyük bir text dosyasını aklı selim bir arkadaş direk mailin içine paste etmiş. haliyile çok uzun bir mail geldi bana, airmail bunu açayım derken önce takıldı, sonra çöktü.
ama tek hesap için bence gayet güzel ve kullanışlı bir uygulama