Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail, gelişmeye devam ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
633
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail, gelişmeye devam ediyor
OS X 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan e-posta istemcilerinden Airmail, gelişimini sürdürerek birçok yeniliğe kavuştuğu 1.3 sürümüne güncellendi.  
Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor. Yayınlanan 1.3 güncellemesi ile içerisine Evernote ile 2Do entegrasyonları eklenen, cihazların dahili takvim ve hatırlatma sistemiyle ortak çalışma gösterebilen, yeni bayrak ve filtreler getirilen, interaktif bir düzene geçen, gelişmiş arama özelliği getirilen ve dosya sistemiyle ilgili değişikliklere gidilen uygulama, ayrıca 20'den fazla yeni geliştirme ve hata çözümüyle eskiye oranla çok daha iyi bir performans ve deneyim sunabiliyor. 6'dan fazla farklı hesap kullananların geçmemesi önerilen 1.3 güncellemesi, aynı zamanda genel cevaplama ve yönetim süreciyle de alakalı birçok yeniliği getiriyor.
Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Dün satın alıp kurdum bugün aol hesabım kullanılmıyor.Nerde kaldı anlattığınız entegrasyonları kendi mail programı bile sürekli hata veren apple da başka bir mail programı kullanmak bence yanlış outlook bile tam çalışmıyor mac içinde anlamadım gitti.sadece güvenli bir bilgisayar olarak aldım ama demek ki sadece güvenlik yeterli değilmiş.mac kullanın ama her zaman alternatif bir pc ihtiyaç duyacaksınız.paralel yükleme programlarda sürekli hata verdiği için kesinlikle extra bir bilgisayara ihtiyacınız var.18 ay sonra çöp olan pc veya laptop un azda olsa ömrünü mac uzatıyor.Yani sonuç olan tüketiciye oluyor.Firmalar da parasına para katıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreampowder 5 yıl
Bu programı çok büyük umutlarla kurdum, fakat birden fazla mail hesabını yönetirken apple'ın mail programına göre daha kullanışsız geldi.

Örnek vermek gerekirse, benim bir gmail bir de pop3 hesabım var. gmail, pop3'e gelen mailleri belirli aralılarla kontrol edip kendisine kopyalıyor. Böyle olunca pop3 hesabıma gelen mail aynı zamanda gmail'e de gelmiş gibi oluyor.

Apple'ın mail programı bu iki maili tek bir mail gibi bana gösterebiliyor. Fakat airmail'da bu olmuyor, iki farklı mail gelmiş gibi oluyor. sonuç olarak ortalık çorbaya döndü en son


Bir yaşadığım problem de bir mailde çok büyük bir text dosyasını aklı selim bir arkadaş direk mailin içine paste etmiş. haliyile çok uzun bir mail geldi bana, airmail bunu açayım derken önce takıldı, sonra çöktü.

ama tek hesap için bence gayet güzel ve kullanışlı bir uygulama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Rehberi-3: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim