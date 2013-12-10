Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail, gelişmeye devam ediyor

OS X 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan e-posta istemcilerinden Airmail, gelişimini sürdürerek birçok yeniliğe kavuştuğu 1.3 sürümüne güncellendi.

Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor. Yayınlanan 1.3 güncellemesi ile içerisine Evernote ile 2Do entegrasyonları eklenen, cihazların dahili takvim ve hatırlatma sistemiyle ortak çalışma gösterebilen, yeni bayrak ve filtreler getirilen, interaktif bir düzene geçen, gelişmiş arama özelliği getirilen ve dosya sistemiyle ilgili değişikliklere gidilen uygulama, ayrıca 20'den fazla yeni geliştirme ve hata çözümüyle eskiye oranla çok daha iyi bir performans ve deneyim sunabiliyor. 6'dan fazla farklı hesap kullananların geçmemesi önerilen 1.3 güncellemesi, aynı zamanda genel cevaplama ve yönetim süreciyle de alakalı birçok yeniliği getiriyor.

Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12