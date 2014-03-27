Mac uyumlu ses kayıt uygulaması Recording Pro artık ücretsiz

Lin Fei adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan ses kayıt uygulaması Recording Pro, artık ücretsiz olarak elde edielbiliyor.





Temel olarak ufak pencereler halinde çalışma gösteren Recording Pro, kişilerin bağlı ya da dahili mikrofonlar üzerinden ses kayıtları yapmasına imkan tanıyor. Özellikleri arasında kayıt sırasında durdurma, çekimleri WAV formatına çevirme, önemli faaliyetleri iCloud temelinde yedekleme ve iOS versiyonuyla senkronizasyon yapma gibi detaylar bulunan uygulama, ses kayıtlarına ciddi oranda sıkıştırma da yapabiliyor.





Daha önce 8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Recording Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id527675231?mt=12