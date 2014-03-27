Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu ses kayıt uygulaması Recording Pro artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
213
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu ses kayıt uygulaması Recording Pro artık ücretsiz
Lin Fei adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan ses kayıt uygulaması Recording Pro, artık ücretsiz olarak elde edielbiliyor.

Temel olarak ufak pencereler halinde çalışma gösteren Recording Pro, kişilerin bağlı ya da dahili mikrofonlar üzerinden ses kayıtları yapmasına imkan tanıyor. Özellikleri arasında kayıt sırasında durdurma, çekimleri WAV formatına çevirme, önemli faaliyetleri iCloud temelinde yedekleme ve iOS versiyonuyla senkronizasyon yapma gibi detaylar bulunan uygulama, ses kayıtlarına ciddi oranda sıkıştırma da yapabiliyor.

Daha önce 8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Recording Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id527675231?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nvidia GeForce GTX Titan Z ve AMD FirePro W9100'ü değerlendiriyoruz 5 yıl Samsung Galaxy Note 3, Android 4.4'e kavuştu: İşte yenilikler 5 yıl WD Green 4TB Sabit Disk Video İnceleme: Depolama Sürücüleri Hızlanıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Annemin sonuçlarını göstermek için
DH Forum
Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim