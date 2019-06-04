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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MacOS Catalina ile gelen yenilikler neler?

MacOS Catalina; kaldırılan iTunes uygulaması, Sidecar, Project Catalyst, Voice Control, Gatekeeper, yeni Find my Mac gibi pek çok önemli gelişme ile geliyor. Sürüm sonbaharda indirmeye sunulacak.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın bilgisayar ailesi Mac için dün akşam lansmanını yaptığı macOS Catalina işletim sistemi bugün itibariyle beta testlerine başladı. iOS uygulama desteği gibi pek çok önemli yenilik getiren macOS Catalina sürümüne kısa bir göz atıyoruz.

MacOS Catalina özellikleri

MacOS Catalina ile gelen en önemli yenilik iTunes uygulamasının kaldırılması oldu. iTunes yerine ise 3 uygulama kullanılacak. Bunlar Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV şeklinde sıralanıyor. Zaten iTunes sosyal medya hesaplarının içeriklerinin temizlenmesi bunun işaretiydi.

Sürümde diğer bir yenilik Sidecar. Sidecar, iPad modellerinin Mac cihazları için ek bir ekran olarak ve desteklenen Mac uygulamalarında yüksek hassasiyet sunan bir çizim tableti olarak kullanılmasına olanak veriyor. Böylece, kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar işlerini iki ekrana yayabiliyorlar. Ayrıca, stylus kalemle veri girişini destekleyen tüm Mac uygulamalarında Apple Pencil ile eşleştirdikleri iPad’lerini çizim yapmak veya yazı yazmak için kullanabiliyorlar.

Ayrıca Bkz. "iOS uygulamaları sonbaharda macOS platformunda"

Apple, macOS Catalina ile her kullanıcının Mac’inden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yeni yardımcı teknolojiler sunuyor. Voice Control, geleneksel giriş cihazlarını kullanamayan kullanıcıların yerleşik Siri konuşma algılama teknolojisiyle Mac’lerini tamamen seslerini kullanarak kontrol etmelerine olanak veriyor.

Bu teknoloji ile kişisel veriler de gizli tutuluyor. Yeni etiketler ve ızgaralar ile kullanıcılar, kapsamlı gezinme araçlarını kullanarak neredeyse tüm uygulamalarla etkileşime geçebiliyorlar ve bu süreçte ses işleme işlemi cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

macOS Catalina’daki Gatekeeper, tüm uygulamaları bilinen güvenlik sorunlarına karşı kontrol ediyor ve tüm uygulamaların kullanıcı belgelerine erişmeden önce izin istemesini zorunlu tutuyor. Approve with Apple Watch (Apple Watch ile onaylama) özelliği ile kullanıcılar, güvenlikle ilgili birçok doğrulama talebine Apple Watch’larındaki yan düğmeye basarak onay verebiliyorlar.

Yeni Find My Mac (Cihazımı Bul) uygulaması ile kayıp veya çalınmış bir Mac’in konumu, Mac offline olduğunda bile diğer Apple cihazları üzerinden güvenli ve anonim bir şekilde sahibine iletilebiliyor.

Ekran Süresi özelliği kullanıcıların uygulamalarda ve web sitelerinde ne kadar zaman geçirdiklerini anlamalarına yardımcı oluyor ve onlara zamanlarını diledikleri gibi yönetmeleri için araçlar sunuyor. Ekran Süresi, kullanıcılara işlerini kaydetmeleri veya bir oyundaki oturumlarını kapatmaları için biraz daha zaman veren “Bir dakika daha” özelliği gibi, insanların Mac’lerini kullanma biçimine uygun bir şekilde tasarlanmış özelliklere sahip.

Son olarak iOS uygulamalarının MacOS üzerinde çalıştırılmasını sağlayacak Project Catalyst adındaki program da yeni Catalina sürümünde önemli adımlardan birisi olacak. macOS Catalina sonbahar döneminde nihai sürüme kavuşacak.


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eyoruk 4 gün
Mojave sistemi şarj konusundan emin olamadığım için yükleyemedim.Bunu sanırım yükleyeceğim artık
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