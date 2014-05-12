Mac'e uyumlu fotoğraf uygulaması EasySplash, kısa süre için ücretsiz yapıldı

OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan fotoğraf uygulaması EasySplash, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.





Modern bir arayüzle gelen EasySplash, temel olarak içerisine eklenen fotoğrafların belirli bölümlerinin renkli, diger bölümlerinin ise siyah beyaz yapılmasına imkan tanıyor. Hazırlanan fotoğrafları JPG, PGN, GIF, JPEG-2000, TIFF, PSD ve PDF formatlarında kayıt altına alabilen uygulama, fırçayla seçilen renkli bölümlerin parlaklık, kontrast ve renk gibi ayarlamalarını da yapabiliyor.





Daha önce 4,29 TL fiyat etiketiyle satılan EasySplash, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id816121002?mt=12