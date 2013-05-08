Mach Xtreme'den 300MB/sn okuma hızına ulaşabilen 256 GB USB 3.0 bellek: MX-FX

Haber Editörü
USB bellek ve SSD gibi veri depolama çözümlerine imza atan Mach Xtreme, MX-FX serisi USB belleklerinde kapasite çıtasını 256 GB'a çıkardı. 256 GB'lık yeni modelin, kapasitesinin yanı sıra okuma ve yazma performansıyla göz doldurduğunu söyleyebiliriz.
78.0 mm x 27.0 mm x 9.3 mm boyutlara - yaklaşık 25 gram ağırlığa sahip olan MX-FX, 1500G seviyesinde şoklara ve 20G seviyesinde titreşimlere karşı dayanıklılık gösterebildiği gibi önemli verilerinizi -45 ile +85 santigrat derece arasındaki ortamlarda sorunsuzca saklayabiliyor. MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan MX-FX, saniyede 300 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 185 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor. MX-FX'in okuma performansı, ocak ayının başında dünyanın en hızlı USB belleği şeklinde lanse edilen Corsair Flash Voyager GT Turbo'dan daha yüksek.
USB 3.0 arayüzüne destek veren ve üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan MX-FX'in fiyat bilgisi ise verilmemiş. MX-FX serisinde ihtiyaca göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB'lık çözümler de bulunduğunu not düşelim. 32 GB ve 64 GB'lık modeller saniyede 125 MB'a varan okuma hızı, saniyede 80 MB'a varan yazma hızı sunarken; 128 GB'lık model saniyede 130 MB'a varan okuma hızına, saniyede 90 MB' varan yazma hızına çıkabiliyor.
http://www.mx-technology.com/en/press/news.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diyelim ki bundan okuyabildiğimiz hız 300MB/Sn.
Eğer 2 tane diskiniz Raid yapılmamışsa normal mekanik diskinize bundan 300 okusanız bile 150 nin üzerinde yazamazsınız. Ama Raid varsa yazabilirsiniz. Onda da 300 ü belki görebilirsiniz. Neyse, çoğu kullanıcı evinde ya Raid'li disk kullanmıyordur zaten.
Hadi diyelim ki SSD niz var. Onunla 300 bile yazabilirsiniz. Ama bu kadar yüksek hıza ihtiyaç duyulduğuna göre demektir ki SSD ye kopyaladığınız dosya da çok büyük. Zaten küçük olsa yavaş da olsa fark etmez. Hemen kopyalar.
Ben kimsenin o kadar büyük dosyaları sürekli SSD sine kopyalayıp duracağını ve SSD nin de yazma silme ömrünü dolduracağını sanmıyorum. Attığı dosya 25 Gb olsa 300MB/Sn işe yarar. 10Gb falan ise bende 190 okuma ve 110 yazma hızları olan Sandisk var. Ama 247 ile okuma ve 108 ile yazma yapabiliyor. Fiyatı da uygun. 10Gb dosyayı 245 Mb/Sn ile okusa zaten 10Gb'ı zaten 41 saniyede okuyabiliyor. Bu yüzden 10Gb falan gibi dosyalarda bu hızlar çok bile. 32Gb 247 ile okuyabilen ve 108 ile yazabilen 32Gb. Sandisk Extreme 95 lira ve aynısının 108 yerine 170 ile yazabilen 64Gb olan Sandisk Extreme'si ise 160 lira iken, fazladan 50 Mb/Sn okuyabiliyor diye fiyatını bilmiyor olsam da epey pahalı olacağını düşündüğüm bir cihaza vermek gereksiz bence.
Ha, yazma hızı Sandisk 64Gb olanda 170. Bunda da 185 miş. Bence fazladan 15 Mb için yine pahalıysa alınmaz.
Ama kaliteli bir bellek, fiyatı da Sandisk Extreme ye biraz yakın olursa tercih edilebilir...
Bu arada bunlar da 32Gb Sandisk Extreme ile yaptığım testler: