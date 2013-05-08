Mach Xtreme'den 300MB/sn okuma hızına ulaşabilen 256 GB USB 3.0 bellek: MX-FX

USB bellek ve SSD gibi veri depolama çözümlerine imza atan Mach Xtreme, MX-FX serisi USB belleklerinde kapasite çıtasını 256 GB'a çıkardı. 256 GB'lık yeni modelin, kapasitesinin yanı sıra okuma ve yazma performansıyla göz doldurduğunu söyleyebiliriz.







78.0 mm x 27.0 mm x 9.3 mm boyutlara - yaklaşık 25 gram ağırlığa sahip olan MX-FX, 1500G seviyesinde şoklara ve 20G seviyesinde titreşimlere karşı dayanıklılık gösterebildiği gibi önemli verilerinizi -45 ile +85 santigrat derece arasındaki ortamlarda sorunsuzca saklayabiliyor. MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan MX-FX, saniyede 300 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 185 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor. MX-FX'in okuma performansı, ocak ayının başında dünyanın en hızlı USB belleği şeklinde lanse edilen Corsair Flash Voyager GT Turbo'dan daha yüksek.



USB 3.0 arayüzüne destek veren ve üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan MX-FX'in fiyat bilgisi ise verilmemiş. MX-FX serisinde ihtiyaca göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB'lık çözümler de bulunduğunu not düşelim. 32 GB ve 64 GB'lık modeller saniyede 125 MB'a varan okuma hızı, saniyede 80 MB'a varan yazma hızı sunarken; 128 GB'lık model saniyede 130 MB'a varan okuma hızına, saniyede 90 MB' varan yazma hızına çıkabiliyor.



http://www.mx-technology.com/en/press/news.php