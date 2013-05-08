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Mach Xtreme'den 300MB/sn okuma hızına ulaşabilen 256 GB USB 3.0 bellek: MX-FX

6 yıl
1,3b
1
28
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Mach Xtreme'den 300MB/sn okuma hızına ulaşabilen 256 GB USB 3.0 bellek: MX-FX
USB bellek ve SSD gibi veri depolama çözümlerine imza atan Mach Xtreme, MX-FX serisi USB belleklerinde kapasite çıtasını 256 GB'a çıkardı. 256 GB'lık yeni modelin, kapasitesinin yanı sıra okuma ve yazma performansıyla göz doldurduğunu söyleyebiliriz.

78.0 mm x 27.0 mm x 9.3 mm boyutlara - yaklaşık 25 gram ağırlığa sahip olan MX-FX, 1500G seviyesinde şoklara ve 20G seviyesinde titreşimlere karşı dayanıklılık gösterebildiği gibi önemli verilerinizi -45 ile +85 santigrat derece arasındaki ortamlarda sorunsuzca saklayabiliyor. MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan MX-FX, saniyede 300 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 185 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor. MX-FX'in okuma performansı, ocak ayının başında dünyanın en hızlı USB belleği şeklinde lanse edilen Corsair Flash Voyager GT Turbo'dan daha yüksek.
USB 3.0 arayüzüne destek veren ve üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan MX-FX'in fiyat bilgisi ise verilmemiş. MX-FX serisinde ihtiyaca göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB'lık çözümler de bulunduğunu not düşelim. 32 GB ve 64 GB'lık modeller saniyede 125 MB'a varan okuma hızı, saniyede 80 MB'a varan yazma hızı sunarken; 128 GB'lık model saniyede 130 MB'a varan okuma hızına, saniyede 90 MB' varan yazma hızına çıkabiliyor.
Mach Xtreme'den 300MB/sn okuma hızına ulaşabilen 256 GB USB 3.0 bellek: MX-FX

http://www.mx-technology.com/en/press/news.php Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Belirli bir yerden sonraki hızlar inanın bana gereksiz. Nedenini açıklayayım:

Diyelim ki bundan okuyabildiğimiz hız 300MB/Sn.
Eğer 2 tane diskiniz Raid yapılmamışsa normal mekanik diskinize bundan 300 okusanız bile 150 nin üzerinde yazamazsınız. Ama Raid varsa yazabilirsiniz. Onda da 300 ü belki görebilirsiniz. Neyse, çoğu kullanıcı evinde ya Raid'li disk kullanmıyordur zaten.

Hadi diyelim ki SSD niz var. Onunla 300 bile yazabilirsiniz. Ama bu kadar yüksek hıza ihtiyaç duyulduğuna göre demektir ki SSD ye kopyaladığınız dosya da çok büyük. Zaten küçük olsa yavaş da olsa fark etmez. Hemen kopyalar.

Ben kimsenin o kadar büyük dosyaları sürekli SSD sine kopyalayıp duracağını ve SSD nin de yazma silme ömrünü dolduracağını sanmıyorum. Attığı dosya 25 Gb olsa 300MB/Sn işe yarar. 10Gb falan ise bende 190 okuma ve 110 yazma hızları olan Sandisk var. Ama 247 ile okuma ve 108 ile yazma yapabiliyor. Fiyatı da uygun. 10Gb dosyayı 245 Mb/Sn ile okusa zaten 10Gb'ı zaten 41 saniyede okuyabiliyor. Bu yüzden 10Gb falan gibi dosyalarda bu hızlar çok bile. 32Gb 247 ile okuyabilen ve 108 ile yazabilen 32Gb. Sandisk Extreme 95 lira ve aynısının 108 yerine 170 ile yazabilen 64Gb olan Sandisk Extreme'si ise 160 lira iken, fazladan 50 Mb/Sn okuyabiliyor diye fiyatını bilmiyor olsam da epey pahalı olacağını düşündüğüm bir cihaza vermek gereksiz bence.
Ha, yazma hızı Sandisk 64Gb olanda 170. Bunda da 185 miş. Bence fazladan 15 Mb için yine pahalıysa alınmaz.

Ama kaliteli bir bellek, fiyatı da Sandisk Extreme ye biraz yakın olursa tercih edilebilir...

Bu arada bunlar da 32Gb Sandisk Extreme ile yaptığım testler:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Belirli bir yerden sonraki hızlar inanın bana gereksiz. Nedenini açıklayayım:Diyelim ki bundan okuyabildiğimiz hız 300MB/Sn.Eğer 2 tane diskini...
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Afyonteam 6 yıl
Tskler is yerinde usb3 portlu pc maalesef yok

Soyle ornek vereyim 16 gb sandisk cruzier vardi buna kopyaliyordun hiz 2/3mb

Dedim bu boyle olmicak hizli usb alin kingston almislar 16gb onda biraz iyiydi ortalama 9/10 gibi atiyordu
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OverClocK1ng 6 yıl Afyonteam
Afyonteam
Tskler is yerinde usb3 portlu pc maalesef yok

İyi de USB3.0 portu olmasa ne olacak ki.

Sen git bir tane Sandisk Extreme al. 32Gb falan.
Onu tak da gör.

USB2.0 da bile 33 okuma, 28 ile falan yazma yapıyor. Çok rahat edersin.
Beklemezsin...
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CWaRRioR 6 yıl
OverClocK1ng
Afyonteam okuma yazma hizi önemli tabi
Belirli bir yerden sonra değil. Mesela 1000 okusa 1000 de yazsa, sana bir faydası var mı ? Var mı 1000 Mb/sn. yazabilen bir diskin ki 1000 okuyabilesin? 150 den sonrası çok gerekli değildir bence. Ama fiyat değişmeyecekse fark etmez.

Zaten o hızda çalışıyorsa, hard disk ya da ssd yerine flash disk kullanırım.
Ayrıca bu disk çoğu kullanıcı için gereksiz hızlı olsa da muhakkak ihtiyaç duyan kişiler vardır. Sonuçta piyasada 500MB/s hızını devirmiş bir çok ssd modeli mevcut. Büyük boyutlarda backup alırken fazlasıyla iş görür.
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St Batuhan 6 yıl
@OverClocK1ng,
Yazdığınız olay hmm evet doğru noktalar var, hız yüksek ve fiyat tuzlu olacaktır ama adamların bu hızı sundukları alet ortada, 256GB'lık versiyon. Şimdi aklıma gelen ne oldu? Alırım bunu, kurarım oyun falan daha doğrusu steam hesabımın kaydını onda tutarım. İstediğim zaman çıkarır başka yerde de rahatça oynarım? Güzel bir yapı, okuma hızı iş görür derecede ve diğer yönden erişim süresi de düşük olacaktır. Bir nevi harici ssd gibi bir durum sağlayacak bir alet. Şu an buna erişmeleri belki seneye bunun 512GB'lık versiyonunu çıkarmaları için bir basamaktır :)
Bu arada yazınız gerçekten güzel, emek sarfetmişsiniz ondan dolayı küçük bir şey belirtmek isterim, 'Gb' yazımı uygun kaçmıyor. Gb dediğinizde gigabit halini alıyor, yani ilk sırada çıkan ve içeriği güzel olan bir yazıda bu durum biraz göze çarpıyor :) Düzeltirseniz daha güzel olacaktır.
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OverClocK1ng 6 yıl St Batuhan
St Batuhan

@OverClocK1ng,
Yazdığınız olay hmm evet doğru noktalar var, hız yüksek ve fiyat tuzlu olacaktır ama adamların bu hızı sundukları alet ortada, 256GB'lık versiyon. Şimdi aklıma gelen ne oldu? Alırım bunu, kurarım oyun falan daha doğrusu steam hesabımın kaydını onda tutarım. İstediğim zaman çıkarır başka yerde de rahatça oynarım? Güzel bir yapı, okuma hızı iş görür derecede ve diğer yönden erişim süresi de düşük olacaktır. Bir nevi harici ssd gibi bir durum sağlayacak bir alet. Şu an buna erişmeleri belki seneye bunun 512GB'lık versiyonunu çıkarmaları için bir basamaktır :)

Bu arada yazınız gerçekten güzel, emek sarfetmişsiniz ondan dolayı küçük bir şey belirtmek isterim, 'Gb' yazımı uygun kaçmıyor. Gb dediğinizde gigabit halini alıyor, yani ilk sırada çıkan ve içeriği güzel olan bir yazıda bu durum biraz göze çarpıyor :) Düzeltirseniz daha güzel olacaktır.

Teşekkürler. Ama zaten insanlar burada Gigabyte tan bahsettiğimi bildikleri için öyle bir şey yazma gereği duymadım.

Normalde beni bilen bilir, yazıma çok dikkat ederim. Hatta şapkaları bile kullanıyorum -ki kaldırılmasını da hâlen saçma buluyorum.

GB yani Gigabyte yerine Gb yazdığım yer de zaten film. 10GB dosya zaten ne olacak. Ya oyun Iso'sudur ya da film.

Dünyada da "Bir film indirdim, tam 10 Gigabit" diyen birisi olmadığı için veya öyle bir şey kullanılmadığı için herkes Gigabyte olduğunu biliyor.
Yine de sağ olun.

Yukarıdaki yazıyı yazdıktan sonra arkadaşıma Game Of Thrones'u götürdüm. 48GB idi ve bir 16GB USB3.0 ADATA S103 diğeri de 32GB Sandisk Extreme olmak üzere 2 tanesine toplam 1.5 sezon sığacak kadar doldurdum ve götürdüm.

Ve aynen de dediğim gibi oldu.

Okuma hızı 70 yazma hızı 18 olan Adata'dan diziyi 68 MB ile okudum ve kopyaladım.

O çok hızlı ve okuma hızı da 245-250 leri gören Sandisk'ten ise yine 70-84 MB ile okudum.

Ne oldu? Arkadaşın diski mekanik. Hadi SSD olsa zaten depolama için SSD kullanmaz. Ömrü azalıyor. Hadi azalmayı saymasan bile hiç depolama için 1-2 TB SSD alan birisi var mı ? Ben görmedim. Arkadaşlarımdan bile olanı yok. Belki sizin de 1 kişi vardır. Ona da dua edin ben daha görmedim 1-2 TB SSD si olanı.

Demek ki şu elimdeki Sandisk'in 250 değil 500 bile olsa pek bir faydası olmuyormuş. Haa hızını 150 yaparlar ama IOPS'unu arttırırlar ona amenna.
Çoklu dosya parçacıklarında falan da çok işe yarıyor. Onu yapsınlar.

Önüme 2 tane 64 GB koysalar. İkisinin de hızları aynı ama birisinin IOPS oranı diğerinden %50 fazla desinler. Kafadan %10 fazla para veririm.
100 liraysa diğerine 110 lira veririm yani...

Elimde 2GB bir ADATA PD7 var. 41 Dolara almıştım. Yıllardır kullanıyorum. İnanın şahane. Çoklu dosyaymış, azlı dosyaymış fark etmiyor. USB 2.0 ama 33 okuyor, 25 yazıyor. Aldığım zaman 8GB olanı 150 Dolar idi. Şimdi düşünüyorum. Çok iyi bellekmiş. O zaman şimdiki kafamla olsam gider alırdım. Pahalı bulmuştum...
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SystemApps 6 yıl
bellek kapasiteleri arttıkca hız daha fazla önem arzediyor.zaten genellikle bellek kapasitesi ile bellek performansı doğru orantılı.bu nedenle 150mbdan yukarısı gereksizmiş gibi şeyler baştan saçma.bellek ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir.fiyat ise bu ikisi arasındaki bir kriterdir.şu kadar hızın yukarısı gereksiz vs şeyler çok saçma.zaten belleğin performansı en çok kaça çıkabildiği rakamla da sınırlı değildir.IOPS denen bi hadise daha var...
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R-10 6 yıl
tasarımı güzelmiş
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Afyonteam 6 yıl
okuma yazma hizi önemli tabi
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OverClocK1ng 6 yıl Afyonteam
Afyonteam

okuma yazma hizi önemli tabi

Belirli bir yerden sonra değil. Mesela 1000 okusa 1000 de yazsa, sana bir faydası var mı ?

Var mı 1000 Mb/sn. yazabilen bir diskin ki 1000 okuyabilesin?

150 den sonrası çok gerekli değildir bence. Ama fiyat değişmeyecekse fark etmez.
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Godolphin 6 yıl
OverClocK1ng
Belirli bir yerden sonraki hızlar inanın bana gereksiz. Nedenini açıklayayım: Diyelim ki bundan okuyabildiğimiz hız 300MB/Sn. Eğer 2 tane diskiniz Raid yapılmamışsa normal mekanik diskinize bundan 300 okusanız bile 150 nin üzerinde yazamazsınız. Ama Raid varsa yazabilirsiniz. Onda da 300 ü belki görebilirsiniz. Neyse, çoğu kullanıcı evinde ya Raidli disk kullanmıyordur zaten. Hadi diyelim ki SSD niz var. Onunla 300 bile yazabilirsiniz. Ama bu kadar yüksek hıza ihtiyaç duyulduğuna göre demektir ki SSD ye kopyaladığınız dosya da çok büyük. Zaten küçük olsa yavaş da olsa fark etmez. Hemen kopyalar. Ben kimsenin o kadar büyük dosyaları sürekli SSD sine kopyalayıp duracağını ve SSD nin de yazma silme ömrünü dolduracağını sanmıyorum. Attığı dosya 25 Gb olsa 300MB/Sn işe yarar. 10Gb falan ise bende 190 okuma ve 110 yazma hızları olan Sandisk var. Ama 247 ile okuma ve 108 ile yazma yapabiliyor. Fiyatı da uygun. 10Gb dosyayı 245 Mb/Sn ile okusa zaten 10Gbı zaten 41 saniyede okuyabiliyor. Bu yüzden 10Gb falan gibi dosyalarda bu hızlar çok bile. 32Gb 247 ile okuyabilen ve 108 ile yazabilen 32Gb. Sandisk Extreme 95 lira ve aynısının 108 yerine 170 ile yazabilen 64Gb olan Sandisk Extremesi ise 160 lira iken, fazladan 50 Mb/Sn okuyabiliyor diye fiyatını bilmiyor olsam da epey pahalı olacağını düşündüğüm bir cihaza vermek gereksiz bence. Ha, yazma hızı Sandisk 64Gb olanda 170. Bunda da 185 miş. Bence fazladan 15 Mb için yine pahalıysa alınmaz. Ama kaliteli bir bellek, fiyatı da Sandisk Extreme ye biraz yakın olursa tercih edilebilir... Bu arada bunlar da 32Gb Sandisk Extreme ile yaptığım testler:

Sesli güldüm iyi o zaman hızlar hep aynı kalsın hiç yükseltmesinler fiyatlar hiç düşmesin.
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OverClocK1ng 6 yıl
Ben de seninkine sesli güldüm.

İyi o zaman hızı daha da arttırsınlar. 1GB/Sn ye çıkartsınlar. Fiyatı da arttırsınlar.

Sen de alırsın, soranlara da "Evet bu hızı kullanamıyorum ama olsun. Genelde 120-150 MB/sn hızlarında kullanıyor olsam da,
kullanmadığım hıza para ödemeyi severim ben" dersin.
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Belirli bir yerden sonraki hızlar inanın bana gereksiz. Nedenini açıklayayım:

Diyelim ki bundan okuyabildiğimiz hız 300MB/Sn.
Eğer 2 tane diskiniz Raid yapılmamışsa normal mekanik diskinize bundan 300 okusanız bile 150 nin üzerinde yazamazsınız. Ama Raid varsa yazabilirsiniz. Onda da 300 ü belki görebilirsiniz. Neyse, çoğu kullanıcı evinde ya Raid'li disk kullanmıyordur zaten.

Hadi diyelim ki SSD niz var. Onunla 300 bile yazabilirsiniz. Ama bu kadar yüksek hıza ihtiyaç duyulduğuna göre demektir ki SSD ye kopyaladığınız dosya da çok büyük. Zaten küçük olsa yavaş da olsa fark etmez. Hemen kopyalar.

Ben kimsenin o kadar büyük dosyaları sürekli SSD sine kopyalayıp duracağını ve SSD nin de yazma silme ömrünü dolduracağını sanmıyorum. Attığı dosya 25 Gb olsa 300MB/Sn işe yarar. 10Gb falan ise bende 190 okuma ve 110 yazma hızları olan Sandisk var. Ama 247 ile okuma ve 108 ile yazma yapabiliyor. Fiyatı da uygun. 10Gb dosyayı 245 Mb/Sn ile okusa zaten 10Gb'ı zaten 41 saniyede okuyabiliyor. Bu yüzden 10Gb falan gibi dosyalarda bu hızlar çok bile. 32Gb 247 ile okuyabilen ve 108 ile yazabilen 32Gb. Sandisk Extreme 95 lira ve aynısının 108 yerine 170 ile yazabilen 64Gb olan Sandisk Extreme'si ise 160 lira iken, fazladan 50 Mb/Sn okuyabiliyor diye fiyatını bilmiyor olsam da epey pahalı olacağını düşündüğüm bir cihaza vermek gereksiz bence.
Ha, yazma hızı Sandisk 64Gb olanda 170. Bunda da 185 miş. Bence fazladan 15 Mb için yine pahalıysa alınmaz.

Ama kaliteli bir bellek, fiyatı da Sandisk Extreme ye biraz yakın olursa tercih edilebilir...

Bu arada bunlar da 32Gb Sandisk Extreme ile yaptığım testler:

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