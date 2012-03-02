Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mach Xtreme'den giriş seviyesine yönelik yeni SSD sürücüler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
12
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bellek üreticisi Mach Xtreme ürün gamına eklediği yeni SSD'lerini duyurdu. MX-Starter Premium olarak isimlendirilen 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, modeline göre 32GB, 64GB ve 128GB depolama kapasitesiyle geliyor olup, SSD sürücü almak isteyen fakat geniş bir bütçeye sahip olmayan kullanıcılar hedefleniyor.
Giriş seviyesine konumlandırılan yeni SSD'ler, 150MB/saniye seviyesinde okuma ve 80MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunarken, ulaşılabilecek en yüksek IOPS değeri olaraksa 10,000 ifade ediliyor.  MLC tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler, bu segmentte yer alan orta-üst seviye modellere karşı performans anlamında ciddi oranda geride kalıyor olsa bile bahsi geçen hızların bugün hala pek çok mekanik diskten daha iyi olduğu söylenebilir. 64MB DDR2 tampon bellek ile donatılan sürücüler yük altında 2.3 Watt, bekleme durumunda ise 0.3 Watt seviyesinde güç tüketiyorlar.
Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan MX-Starter Premium SSD sürücüler, Mach Xtreme tarafından yakın zamana 1 yıllık garanti ile satışa sunulmuş olacak. Yeni modellerin son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demo11 7 yıl
PAHALIIII COK PAHALI olmasaydı hemen alırdım ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressambdrm 7 yıl
demo11
saçma bir düşünün basit kullanıcı niye bunu alsın gider en ucuzundan alır ve profesyonel kullanıcı ise ya gider biraz daha iyisini alır yada hiç almaz gider en hızlı bir tane mekanik disk alır bunun yerine ssd maliyetlerini düşürsünler böylece hem normal kullanıcı hemde pro kullanıcılar alabilsin

Disk güvenliğini de düşünmek gerek bence. Hard diskler sallanınca düşünce kasaya tekme atınca elektrikler gidince hemen bozuluyor ya da hasar görüyorlar.
Ayrıca ssd diskler sessizler ve ısınma problemleri daha az. Enerji tüketiminde hangisi daha cimri onu bilmiyorum tabii.
Bence satın alınıp taşınabilir hdd kasasına takıp harici disk olarak kullanılabilir. Hem usb'den veri aktarılacağı için okuma yazma hızı da çok önemli olmaz. İster düşür ister fırlat bu diski bir şey de olmaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 7 yıl
SSD disk olayi ciddi bir performans degisimi sunuyor dusunmek lazim suanki bu giris seviyesi diskler ise genende iyi sayilir tabi fiyati aciklandikdan sonra gorecegiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl
Caviar Black 102 mb yazma ve okumayı 500gb ile 200TL seviyesinden sunarken bu 80 okuma 150 yazmayı 120GB ile 130 TL den fazlaya sunamaz diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 7 yıl
Türkiyede garantisi 2 yıldan az olan ürünler satılamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 7 yıl
saçma bir düşünün basit kullanıcı niye bunu alsın gider en ucuzundan alır ve profesyonel kullanıcı ise ya gider biraz daha iyisini alır yada hiç almaz gider en hızlı bir tane mekanik disk alır bunun yerine ssd maliyetlerini düşürsünler böylece hem normal kullanıcı hemde pro kullanıcılar alabilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
fiyat iyi olursa olur tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allking 7 yıl
türkiyede 1 yıllık garanti ile satışa çıkamaz yasal olarak en az 2 olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
SSD'lere bak be iyi üretim yapıyorlar bu tür SSD lerin olması güzel, fiyat inşallah herkezi tatmin edecek bir boyuttadır..Çok kişi tercih eder bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bLind 7 yıl
1 yil garanti bana az geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 7 yıl
Fiyatları uygun olursa tercih edilebilir. Hem HDD'lerden hızlı hem de sessiz bir seçim olur. Ama belirttiğim gibi fiyat önemli...


Bu arada güç tüketimlerini yazarken karışıklık olmuş sanırım.

"sürücüler yük altında 0.3 Watt, bekleme durumunda ise 2.3 Watt seviyesinde güç tüketiyorlar."
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hater- 7 yıl
Sürekli yeni modeller çıkıyor ama fiyatlarda hiç düşüş yok.
sanalmarketim.com/... premium daha pahalı olur herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2666 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, depolama ve ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber - 02 Mart/2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" video 7 yıl MWC: HTC One ailesi One X, One XL ve One S video ön inceleme 7 yıl MWC: Huawei'den 4 çekirdekli Ascend D Quad! video ön inceleme 7 yıl Logitech H800 kablosuz kulaklık video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim