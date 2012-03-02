Mach Xtreme'den giriş seviyesine yönelik yeni SSD sürücüler

Bellek üreticisi Mach Xtreme ürün gamına eklediği yeni SSD'lerini duyurdu. MX-Starter Premium olarak isimlendirilen 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, modeline göre 32GB, 64GB ve 128GB depolama kapasitesiyle geliyor olup, SSD sürücü almak isteyen fakat geniş bir bütçeye sahip olmayan kullanıcılar hedefleniyor.

Giriş seviyesine konumlandırılan yeni SSD'ler, 150MB/saniye seviyesinde okuma ve 80MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunarken, ulaşılabilecek en yüksek IOPS değeri olaraksa 10,000 ifade ediliyor. MLC tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler, bu segmentte yer alan orta-üst seviye modellere karşı performans anlamında ciddi oranda geride kalıyor olsa bile bahsi geçen hızların bugün hala pek çok mekanik diskten daha iyi olduğu söylenebilir. 64MB DDR2 tampon bellek ile donatılan sürücüler yük altında 2.3 Watt, bekleme durumunda ise 0.3 Watt seviyesinde güç tüketiyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan MX-Starter Premium SSD sürücüler, Mach Xtreme tarafından yakın zamana 1 yıllık garanti ile satışa sunulmuş olacak. Yeni modellerin son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.