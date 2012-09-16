Mach Xtreme'den yüksek performanslı USB 3.0 bellek: MX-ES

SSD ve USB bellek gibi veri depolama çözümlerine imza atan Mach Xtreme, performans ve dayanıklılık konularında iddialı ''MX-ES'' serisi USB belleklerinin kısa bir süre önce duyurusunu gerçekleştirdi.



32 gram ağırlığında ve 69.5 mm x 17.0 mm x 8.2 mm ebatlarında kapaklı tasarıma sahip MX-ES'in, 1.500G'lik şoklara, 20G'lik titreşimlere dayanıklılık sergileyebildiği; önemli verilerin -45 santigrat derece ile +85 santigrat derece arasındaki ortamlarda ya da 24.384 km yükseklikte dahi koruma altında olduğu açıklanmış.



8 GB, 16 GB, 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan MX-ES, USB 3.0 arabirimine destek veriyor ve SLC tipi (Single-Level Cell) NAND flash teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Mach Xtreme, MX-ES'in, MLC tipi (Multi-Level Cell) NAND flash teknolojisi ile donatılan USB belleklere kıyasla hem daha dayanıklı hem daha performanslı olduğunu ifade etmiş.

USB belleklerin okuma ve yazma hızları kapasiteye göre farklılık göstermekte. 8 GB'lık model 90 MB/sn okuma hızı, 100 MB/sn yazma hızı; 16 GB'lık model 160 MB/sn okuma hızı, 160 MB/sn yazma hızı; 32 GB'lık model ise 170 MB/sn okuma hızı, 185 MB/sn yazma hızı vaat ediyor.



Mach Xtreme, MX-ES serisi USB belleklerinin satışına 20 Eylül'den itibaren başlamayı planlıyor. USB belleklerin Avrupa satış fiyatları sırasıyla 19.90 Euro, 29.90 Euro ve 49.90 Euro olacak.

