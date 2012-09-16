Mach Xtreme'den yüksek performanslı USB 3.0 bellek: MX-ES

Haber Editörü
SSD ve USB bellek gibi veri depolama çözümlerine imza atan Mach Xtreme, performans ve dayanıklılık konularında iddialı ''MX-ES'' serisi USB belleklerinin kısa bir süre önce duyurusunu gerçekleştirdi.
32 gram ağırlığında ve 69.5 mm x 17.0 mm x 8.2 mm ebatlarında kapaklı tasarıma sahip MX-ES'in, 1.500G'lik şoklara, 20G'lik titreşimlere dayanıklılık sergileyebildiği; önemli verilerin -45 santigrat derece ile +85 santigrat derece arasındaki ortamlarda ya da 24.384 km yükseklikte dahi koruma altında olduğu açıklanmış.
8 GB, 16 GB, 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan MX-ES, USB 3.0 arabirimine destek veriyor ve SLC tipi (Single-Level Cell) NAND flash teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Mach Xtreme, MX-ES'in, MLC tipi (Multi-Level Cell) NAND flash teknolojisi ile donatılan USB belleklere kıyasla hem daha dayanıklı hem daha performanslı olduğunu ifade etmiş.
USB belleklerin okuma ve yazma hızları kapasiteye göre farklılık göstermekte. 8 GB'lık model 90 MB/sn okuma hızı, 100 MB/sn yazma hızı; 16 GB'lık model 160 MB/sn okuma hızı, 160 MB/sn yazma hızı; 32 GB'lık model ise 170 MB/sn okuma hızı, 185 MB/sn yazma hızı vaat ediyor.
Mach Xtreme, MX-ES serisi USB belleklerinin satışına 20 Eylül'den itibaren başlamayı planlıyor. USB belleklerin Avrupa satış fiyatları sırasıyla 19.90 Euro, 29.90 Euro ve 49.90 Euro olacak.
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Hesabınız doğru da, mevzu bahis olan Sandisk'in bellekleri de SLC mi :) ?
Aynen
Hoppala. Tamam da dostum. Usb bellek alıyoruz. SSD değil ki.
Bu güne kadar USB bellek açısından hiç bozulanına veya çok fazla veri yazıp silindiği için azalana denk gelmedim.
Bir tane ADATA var PD7, 2005 ten beri sürekli kullanıyorum. Bir tane ADATA daha var onu da alalı 2 yıl oldu. Bir tane de yeni arkadaştan aldım. Ona da ben satmıştım 3 yıl kadar önce.
O kadar da psikopat olmayalım. Her şeyine bakacak olursak vay halimize.
Ben USB belleğime 1.500G şok veya 20G titreşim vermeyeceğim. -45 veya +85 santigrat derece arasında da kullanmayacağım.
Hele 24.384 km yükseklikte hiç kullanmayacağım. Yemişim SLC sini...
Duygusal olsun, SLC si kusur kalsın...
Bunun 32 Gb olanının fiyatına 64 Gb olanını alabiliyorsam ben öyle SLC yi...
O zaman sen benim yukarıda yazdığım mesajı hiç okumamışsın kardeşim...
Ne diyeyim.
Ben diyorum ki: Bunun 32 Gb olanı hadi diyelim aynı fiyattan yani 50 Euro+KDV den bize geldi ve satılıyor.
50 Euro + KDV 140 lira yapar...
Yahu zaten 64 Gb olan Sandisk bununla aynı hızlarda ve 157 liraydı en son fiyatı. Şimdi yine satmışlar ve kalmamış.
Gelip gelip duruyor. Fiyatı 157 lira. 2 gün önce yine gelmişti. Yine çok iyi satılmış ve kalmamış.
teknobiyotik.com/...
Niye 17 lira fazla verip 64 Gb olanını almak varken bunu alayım ki? Sen de demişsin fiyatı uygun.
64 Gb olup 157 liraya aynı hızlarda USB varken 32 Gb olup fiyatı 140 lira olan bir malın fiyatı uygun mu yani sence?
Sebebi ise şu: Şu 32 Gb olan ürün yurt dışında 50 Euro ve hadi bize de aynı fiyattan geldi diyelim. Ve 50 Euro+KDV yani 140 liradan satılıyor diyelim.
Zaten Türkiye'de 32 Gb değil 64 Gb Sandisk Cruzer Extreme modeli 160 liradan satılıyor. Ve okuma/yazma hızları da 190/170 Mb/sn.
Neden ben 140 lira ödeyip 32 Gb lık 170/185 hızlarındaki şu ürünü almak yerine,
20 lira fazla verip 160 liraya 64 Gb 190/170 hızlarındaki ürünü almayayım ki?
20 lira fazla veririm, 2 kat daha yüksek kapasitelisini alırım dimi...
Aynen dostum,çok haklısın...1 ay evvel dediğin gibi "64 Gb Sandisk Cruzer Extreme" modeli'ni kargo dahil 147 liraya almıştım...Çok memnunum...