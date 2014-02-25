Macphun Software, Focus 2 fotoğraf düzenleme uygulamasının Pro versiyonunu duyurdu

Macphun Software tarafından çekilen fotoğrafları düzenlemek için ilk versiyonu 2013 Aralık ayında dağıtılmaya başlanan Mac uyumlu Focus 2'nin şimdi de Pro versiyonu kullanıma sunuldu.

Normal versiyonu ile ortak olarak çekilen fotoğraflar üzerine bulanıklık (Blur) temelli efektler ekleyebilen ve hassas kontrol için kişisel netleme sunabilen Focus 2 Pro uygulaması, tek tuş ile genel birçok fotoğraf ayarını (Kontrast, renk, parlaklık vb.) yapabiliyor, kesme, düzeltme, en-boy oranı için seçenekler barındırıyor, LiveBlur teknolojisiyle canlı ön izleme yapabiliyor ve JPG, TIFF, PNG, PSD formatlarında dışa aktarım yapabiliyor. Uygulama adından da anlaşıbileceği gibi daha tecrübeli kişilere hitap eden Pro versiyonuyla ise Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi popüler fotoğraf düzenleme programlarında eklenti olarak çalışabiliyor, 3 tür yeni bulanıklık (Zoom, Radial ve Linear Motion Blur) seçeneğine kavuşuyor, önemli olarak 16-bit RAW desteği veriyor, renk, parlaklık, kontrast, keskinlik ve renk gibi ayarlar için seçimli düzenleme yapabiliyor ve daha iyi bir kullanıcı arayüzü taşıyor.

Focus 2 üzerinden 20$, ayrı olarak satın alındığı zaman ise 40$ fiyat etiketiyle elde edilebilen Mac OSX 10.7 ve üstü uyumlu Focus 2 Pro uygulamasına buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://macphun.tumblr.com/post/77826194471/introducing-new-focus-2-pro