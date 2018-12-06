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Macworld dergisinin Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya çıkıyor

Steve Jobs tarafından imzalanmış Macworld dergisinin açılış sayısı açık artırmaya çıktı. İlk Macintosh bilgisayara yer veren Macworld dergisi en az 10 bin dolara alıcı bulacak.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Macworld dergisinin Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya çıkıyor

O dönem Macintosh bilgisayarları odaklı olarak yayına başlayan ve en eski Mac odaklı dergi olma ünvanını elinde tutan Macworld’un Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya sunuldu.

Değeri büyük

Ülkemizde de bir dönem gördüğümüz Macworld dergisi Şubat 1984 tarihinde yayına başlamıştı. Açılış sayısında Apple’ın ilk Macintosh bilgisayarını konuk eden dergi ayrıca yönetim kurulu başkanı Steve Jobs’u da kapağına taşımıştı.

Ayrıca Bkz. "In-Win fütüristik tasarıma sahip Z-Tower kasasını duyurdu"

Yıllarda Mac bilgisayarlara ve yazılımlara yönelik olarak içeriklere yer veren Macworld dergisi Eylül 2014 tarihinde mali sıkıntılar nedeniyle basılı yayına son verdi ve sadece internet üzerinden yayına devam etti.

Macworld dergisinin Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya çıkıyor
 

Derginin açılış sayısı 2006 yılında Fifth Avenue Apple mağazasının açılışı sırasında Steve Jobs tarafından imzalanmıştı. Açık artırmaya sunulan dergi de imzalı olan. Derginin iyi durumda olduğu ifade ediliyor.

RR Auction web sitesi üzerinden başlayan açık artırma 13 Aralık tarihine kadar devam edecek. Derginin en az 10 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor. 1984 yılında satışa çıktığında 4$ fiyat etiketine sahipti. Ayrıca açık artırmada Steve Jobs’un o dönem kullandığı kartviziti de 500$ civarında alıcı bulacak.

 
Macworld dergisinin Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya çıkıyor

https://www.macrumors.com/2018/12/05/steve-jobs-signed-macworld-magazine-auction/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MustafaC53 5 ay
modern yobazlık...
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Whippoorwill 5 ay


Neresi yobazlık? Adam iyi kötü bir şeylere yön vermiş.
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