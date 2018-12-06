Macworld dergisinin Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya çıkıyor

O dönem Macintosh bilgisayarları odaklı olarak yayına başlayan ve en eski Mac odaklı dergi olma ünvanını elinde tutan Macworld’un Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya sunuldu.

Değeri büyük

Ülkemizde de bir dönem gördüğümüz Macworld dergisi Şubat 1984 tarihinde yayına başlamıştı. Açılış sayısında Apple’ın ilk Macintosh bilgisayarını konuk eden dergi ayrıca yönetim kurulu başkanı Steve Jobs’u da kapağına taşımıştı.

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Yıllarda Mac bilgisayarlara ve yazılımlara yönelik olarak içeriklere yer veren Macworld dergisi Eylül 2014 tarihinde mali sıkıntılar nedeniyle basılı yayına son verdi ve sadece internet üzerinden yayına devam etti.

Derginin açılış sayısı 2006 yılında Fifth Avenue Apple mağazasının açılışı sırasında Steve Jobs tarafından imzalanmıştı. Açık artırmaya sunulan dergi de imzalı olan. Derginin iyi durumda olduğu ifade ediliyor.

RR Auction web sitesi üzerinden başlayan açık artırma 13 Aralık tarihine kadar devam edecek. Derginin en az 10 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor. 1984 yılında satışa çıktığında 4$ fiyat etiketine sahipti. Ayrıca açık artırmada Steve Jobs’un o dönem kullandığı kartviziti de 500$ civarında alıcı bulacak.