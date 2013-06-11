Mad Catz, M.O.J.O adlı Android konsolunu resmi olarak tanıttı









Oyun odaklı çevre birimleri geliştiren Mad Catz, Android konsol geliştiricileri arasına katıldı ve M.O.J.O adını verdiği mikro oyun konsolunu E3 2013 fuarında resmen tanıttı.





Android işletim sistemi ile çalışan konsol yanında C.T.R.L.R adlı bir Gamepad ile geliyor ve Bluetooth 4.0 bağlantısını kullanıyor. Ayrıca fare, klavye, kulaklık, farklı kontrolcüler gibi çevre birimleri de konsola bağlanabiliyor. Oyuncular Google Play, Amazon ve Tegra Zone üzerinden en yeni oyunları indirerek oturma odalarındaki televizyonlarında oynayabilecekler.





Mad Catz yeni M.O.J.O. adlı konsolu ile ilgili çok fazla detay paylaşmazken, yıl sonuna doğru pazara çıkacağını ifade etti.



