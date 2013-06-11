Mad Catz, M.O.J.O adlı Android konsolunu resmi olarak tanıttı

Haber Editörü
Oyun odaklı çevre birimleri geliştiren Mad Catz, Android konsol geliştiricileri arasına katıldı ve M.O.J.O adını verdiği mikro oyun konsolunu E3 2013 fuarında resmen tanıttı.
Android işletim sistemi ile çalışan konsol yanında C.T.R.L.R adlı bir Gamepad ile geliyor ve Bluetooth 4.0 bağlantısını kullanıyor. Ayrıca fare, klavye, kulaklık, farklı kontrolcüler gibi çevre birimleri de konsola bağlanabiliyor. Oyuncular Google Play, Amazon ve Tegra Zone üzerinden en yeni oyunları indirerek oturma odalarındaki televizyonlarında oynayabilecekler.
Mad Catz yeni M.O.J.O. adlı konsolu ile ilgili çok fazla detay paylaşmazken, yıl sonuna doğru pazara çıkacağını ifade etti.
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Çok sık oyun çıkan bir konsol değil zaten insanlarda devamlı telefonlarından küçük oyunları oynuyorlar evde fruit ninja oynamak için bu konsolu almak mantıksız. Zaten yüksek özellik isteyen oyun sayısı 2 elin parmağı kadar.
Biraz daha oyun içeriği gelişirse marketin belki tutabilir. Şu durumuyla satışı pek iç açıcı rakamlara ulaşmaz gibi geldi.
Çıkanlar ya tv bağlantılı Yada ucuz Çin işleri