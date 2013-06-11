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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mad Catz, M.O.J.O adlı Android konsolunu resmi olarak tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mad Catz, M.O.J.O adlı Android konsolunu resmi olarak tanıttı

 Oyun odaklı çevre birimleri geliştiren Mad Catz, Android konsol geliştiricileri arasına katıldı ve M.O.J.O adını verdiği mikro oyun konsolunu E3 2013 fuarında resmen tanıttı.

Android işletim sistemi ile çalışan konsol yanında C.T.R.L.R adlı bir Gamepad ile geliyor ve Bluetooth 4.0 bağlantısını kullanıyor. Ayrıca fare, klavye, kulaklık, farklı kontrolcüler gibi çevre birimleri de konsola bağlanabiliyor. Oyuncular Google Play, Amazon ve Tegra Zone üzerinden en yeni oyunları indirerek oturma odalarındaki televizyonlarında oynayabilecekler.

Mad Catz yeni M.O.J.O. adlı konsolu ile ilgili çok fazla detay paylaşmazken, yıl sonuna doğru pazara çıkacağını ifade etti.
Mad Catz, M.O.J.O adlı Android konsolunu resmi olarak tanıttı
 


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okan_cehapelioglu 6 yıl
hep haberlerini görüyoruz ama piyasada adam akıllı android konsolu yok hala
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AnonimAdam 6 yıl
Ölü yatırım gibi sanki.
Çok sık oyun çıkan bir konsol değil zaten insanlarda devamlı telefonlarından küçük oyunları oynuyorlar evde fruit ninja oynamak için bu konsolu almak mantıksız. Zaten yüksek özellik isteyen oyun sayısı 2 elin parmağı kadar.
Biraz daha oyun içeriği gelişirse marketin belki tutabilir. Şu durumuyla satışı pek iç açıcı rakamlara ulaşmaz gibi geldi.
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-BraveHeart- 6 yıl
İyiymiş bide adam akıllı el konsolu olsa tadından yenmez
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Bob Seger 6 yıl
tutmaz yani oyun konsolu bu olamaz.
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kratos_03 6 yıl
4 gün önce konsolun incelemesini izlemiştim: ign.com/...
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efe7182 6 yıl
Neden 5 inç boyutunda profesyonel bir el konsolu çıkmıyor.
Çıkanlar ya tv bağlantılı Yada ucuz Çin işleri
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Kitmaker 6 yıl
hemen "bir zamanlar OUYA vardı" yorumları başlar
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zymrdvn 6 yıl
İşlemci, görüntü birimi, ram ? Bunlar hakkında bilgi yok mu ?
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sendomi 6 yıl
buna oyun konsolu denersi artık
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İnsan Çakması 6 yıl
Çıksın. Faydalanırız.
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