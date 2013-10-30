Mad Catz, mobil cihazlara özel S.T.R.I.K.E.M oyuncu klavyesini tanıttı

Oyuncular özel donanım ürünleri hazırlayan firmalardan Mad Catz, taşınabilir cihazları hedef alarak geliştirdiği S.T.R.I.K.E.M isimli klavyesini resmi olarak duyurdu.

Esas olarak kısa zaman önce tanıttığı M.O.J.O adlı Android konsolunu ile kullanılmak üzere hazırlanan ancak sahip olduğu Bluetooth LE ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle diğer mobil cihazlara da destek veren S.T.R.I.K.E.M, mikro P.U.L.S.E. tuşları ve Optical Finger Navigation (OFN / Optik Parmak Navigasyonu) fare sensörü ile oyunlarda rahat bir kullanım sunabiliyor. Gücünü şarj edilebilir lityum polimer bataryadan alan ürün, aynı zamanda sol üst köşesinde ses kontrol ve çalma kısa yol tuşlarını barındırıyor. Klavye ayrıca karanlık ortamlarda kullanım için arka aydınlatma özelliğine de sahip.

Parlak siyah, kırmız ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle yıl sonuna doğru piyasaya sunulacağı belirtilen Mad Catz S.T.R.I.K.E.M mobil klavye modelinin fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2013/10/30/mad-catz-s-t-r-i-k-e-m-keyboard/?ncid=rss_truncated