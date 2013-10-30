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Mad Catz, mobil cihazlara özel S.T.R.I.K.E.M oyuncu klavyesini tanıttı

5 yıl
1,2b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mad Catz, mobil cihazlara özel S.T.R.I.K.E.M oyuncu klavyesini tanıttı
Oyuncular özel donanım ürünleri hazırlayan firmalardan Mad Catz, taşınabilir cihazları hedef alarak geliştirdiği S.T.R.I.K.E.M isimli klavyesini resmi olarak duyurdu.
Esas olarak kısa zaman önce tanıttığı M.O.J.O adlı Android konsolunu ile kullanılmak üzere hazırlanan ancak sahip olduğu Bluetooth LE ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle diğer mobil cihazlara da destek veren S.T.R.I.K.E.M, mikro P.U.L.S.E. tuşları ve Optical Finger Navigation (OFN / Optik Parmak Navigasyonu) fare sensörü ile oyunlarda rahat bir kullanım sunabiliyor. Gücünü şarj edilebilir lityum polimer bataryadan alan ürün, aynı zamanda sol üst köşesinde ses kontrol ve çalma kısa yol tuşlarını barındırıyor. Klavye ayrıca karanlık ortamlarda kullanım için arka aydınlatma özelliğine de sahip.
Parlak siyah, kırmız ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle yıl sonuna doğru piyasaya sunulacağı belirtilen Mad Catz S.T.R.I.K.E.M mobil klavye modelinin fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
 

http://www.engadget.com/2013/10/30/mad-catz-s-t-r-i-k-e-m-keyboard/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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St Batuhan 5 yıl en beğenilen
NFC özelliği gerçekten hoş görünüyor, ayrıntısına bakmak lazım tabi. Ayrıca ürünler ülkemize gelmedikten sonra, Strike 7 düşünüyorum ama düşünüyorum sadece :( RAT9 düşünüyorum, keza o da aynı şekilde, düşünüyorum sadece
NFC özelliği gerçekten hoş görünüyor, ayrıntısına bakmak lazım tabi. Ayrıca ürünler ülkemize gelmedikten sonra, Strike 7 düşünüyorum ama düşünüyorum sadece :( R...
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Tasarımı gayet güzel ama mobil cihazlar için biraz abartı.
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Fx_57,5 5 yıl
muzikenstrumani.com/...
aklıma nedense bu tarz gitar geldi
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Syndrome Of A Down 5 yıl
Güzel ama saçma olmuş.
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The Tenth Doctor 5 yıl
CommandPrompt
daha çöp yazan cool biri çıkmadı mı? tüh...

ÇÖP.
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PsychicPower 5 yıl
Ne oynayacağız bu klavyeyle şimdi

Şaka maka bayağı şirin ve güzel duruyor. Fiyatı nasıl olur acaba?
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bellair 5 yıl
tasarım güzel olmuş. kullanış açısından nasıldır ayrı konu
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CommandPrompt 5 yıl
daha "çöp" yazan "cool" biri çıkmadı mı? tüh...
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JoeyBane 5 yıl
Tasarımına bayıldım. Tek sıkıntısı yön tuşları biraz kullanışsız görünüyor.
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Granes 5 yıl
Değişik bir tasarım olmuş.
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St Batuhan 5 yıl en beğenilen
NFC özelliği gerçekten hoş görünüyor, ayrıntısına bakmak lazım tabi. Ayrıca ürünler ülkemize gelmedikten sonra, Strike 7 düşünüyorum ama düşünüyorum sadece :( RAT9 düşünüyorum, keza o da aynı şekilde, düşünüyorum sadece
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Morphinz 5 yıl
Kullanışlı değil.
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Castiel 5 yıl
tasarım farklı olsun dıye yapmadıklarını koymamışlar,
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agonim1453 5 yıl
yön tuşlarındaki acayiplik tek benim mi dikkatimi çekiyor
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