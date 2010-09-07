Mad Catz'den Call of Duty: Black Ops'a özel kulaklık

Oyunculara özel komponentler üreten Mad Catz firması, Call of Duty serisinin merakla beklenen oyunu Black Ops'a özel kulaklık üretti. PlayStation 3, Xbox 360 ve PC ile uyumlu olan kulaklık, ayrılabilir mikrofonlu tasarımı ile dikkat çekiyor. Mad Catz'in 5.1 Dolby Digital desteği verdiği kulaklıkların konsol versiyonları gerçek (true) ve sanal (virtual) 5.1 desteği sunan 2 model ile üretilirken, PC versiyonu kullanıcılara gerçek 5.1 desteği ile hazırlandı.

Mad Catz'in Call of Duty Black Ops için hazırladığı kulaklıkların PC versiyonu 149$'dan, konsol versiyonlar ise tercihe göre 249$ ve 199$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.