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Mad Catz'den Call of Duty: Black Ops'a özel kulaklık

Mad Catz ,Call of Duty: Black Ops'a özel kulaklık üretti.
8 yıl
24,8b
1
45
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Oyunculara özel komponentler üreten Mad Catz firması, Call of Duty serisinin merakla beklenen oyunu Black Ops'a özel kulaklık üretti. PlayStation 3, Xbox 360 ve PC ile uyumlu olan kulaklık, ayrılabilir mikrofonlu tasarımı ile dikkat çekiyor. Mad Catz'in 5.1 Dolby Digital desteği verdiği kulaklıkların konsol versiyonları gerçek (true) ve sanal (virtual) 5.1 desteği sunan 2 model ile üretilirken, PC versiyonu kullanıcılara gerçek 5.1 desteği ile hazırlandı.

Mad Catz'in Call of Duty Black Ops için hazırladığı kulaklıkların PC versiyonu 149$'dan, konsol versiyonlar ise tercihe göre 249$ ve 199$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
sahsen sanalmarketim.com/...
bu kulakligi aldiktan sonra oburlerine bakcagimi sanmiyorum
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feelfree 8 yıl
Normal kulaklıklardan farkı ne bu kulaklığın?
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DH Misafiri 8 yıl
çok para :(
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Master_Evil 8 yıl
adamlar nereden para kazanacağını şaşırdı
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Burzum. 8 yıl
vermem buna para
.resmen soyuyolar.
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Farwynd 8 yıl
Bu sharkoon ayarında ama daha ucuz bi kulaklık tavsiye edermisiniz.
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tahir40 8 yıl
Ya kardeşim o paraya güzel 5.1 sistem alırsın, neye istersen bağla...
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hacı_yatmaz 8 yıl
çok pahalı
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OrcsCaptan 8 yıl
Yav benim böyle şeyler görmemem gerek
Zaten Xbox için gamepad alacağım CoD olandan bide bu çıkmasın
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hapocod 8 yıl
çok iyi duruyor
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