Mad Catz'den Star Citizen'a özel kontrolcü seti

Hazırladığı gelişmiş oyun donanımları ile tanınan firmalardan Mad Catz, Star Citizen'a özel olarak hazırladığı yeni kontrolcü setini görücüye çıkarttı





İlk olarak Kickstarter üzerinde karşımıza çıkan ve şimdiye kadar 90 milyon dolardan fazla bağış toplamayı başaran uzay temalı simülasyon oyunu Star Citizen, CryEngine 3 motoru üzerine kuruluyor ve bu sayede oldukça iyi grafikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mad Catz'in bu popüler oyun için hazırladığı kontrolcü ise oyun içerisindeki uzay gemilerini evimize getiriyor.

Firma tarafından "Star Citizen HOTAS" olarak adlandırılan ve İngiltere'de düzenlenen CitizenCon etkinliği kapsamında sergilenen kontrolcü, ikiye bölünmüş tam boyutlu klavye, birçok tuş taşıyan özel kontrol paneli, joystick ve gaz kolundan oluşuyor. Gaz kolu üzerine konumlandırılan top ile fareye olan ihtiyacı ortadan kaldıran set, modüler tasarım yapısıyla ihtiyaca bağlı olarak özelleştirilebiliyor ve böylece hem farklı elini kullanan kişiler rahat ediyor hem de özel kurulumlar yapılabiliyor.

Şimdilik geliştirme aşamasında bulunduğu belirtilen Star Citizen HOTAS'ın diğer detayları henüz bilinmiyor ancak ürünün önümüzdeki yıl raflardaki yerini alabileceği söyleniyor. Ürünün ayrıca henüz sergilenmeyen OLED ekranlı daha gelişmiş bir sürümü de bulunuyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/mad-catz-star-citizen-hotas/