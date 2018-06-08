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Madencilik devi Bitmain halka arz edilebilir

Kripto para madenciliği donanımları üreten Çinli şirket Bitmain'in CEO'su Jihan Wu, bugüne kadar kazançları gizli tutulan şirketin halka arz edilebileceğini dile getirdi.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Madencilik devi Bitmain halka arz edilebilir
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Kripto paraların yaygınlaşması ve çok daha fazla insanın birer kripto para yatırımcısı ya da madencisi olmasıyla birlikte bu sektör kendi milyarderlerini yaratmış durumda. Bunlardan biri 32 yaşındaki Jihan Wu. 5 yıl önce kurulan ve kripto para madenciliği için cihazlar üreten Bitmain şirketinin CEO'su olan Wu hem şirket hem de kendisi hakkında Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu. Wu'nun açıklamalarına göre bugüne kadar operasyonlarını gizli yürüten ve kazançları konusunda pek bilgi vermeyen Bitmain yakında daha şeffaf bir şirket haline gelebilir zira Wu, şirketin halka arz edilebileceğini düşünüyor.


Değeri 12 milyar dolar 

Micree Zhan ile birlikte şirketi kuran Jihan Wu'nun açıklamalarına göre bu iki şirketin yüzde 60'ına sahip. Wu, Zhan'ın daha çok paya sahip olduğunu belirtirken Bitmain'deki kendi payının ise yüzde 28 civarında olduğunu ifade etti. Bloomberg'ün tahminine göre şirketin piyasa değeri 8.8 milyar dolar. Jihan Wu ise detayları paylaşmamakla birlikte Bitmain'in 12 milyar dolar değerine ulaştığını açıkladı. Tabi bu açıklamayı şu an için resmi mali raporlarla desteklemek mümkün değil ancak halka arz ile birlikte tahmin yürütme çabalarına gerek kalmayacak.


Şirket olarak halka arz ile ciddi bir şekilde ilgilendiklerini belirten Jihan Wu, şu an için özel bir planlarının olmadığını söylese de Hong Kong veya ABD'de dolar cinsinden bir halka arzın değerlendirildiğini açıkladı. Tabi halka arz fikrinin arkasında yatan sebep Bitmain'in kripto para dünyasındaki ''ayrıcalıklı'' konumu. AntPool ve BTC.com ortaklığı ile Bitcoin madencilik gücünün yüzde 40'ından fazlasını kontrol eden şirket sektöre yeni oyuncuların girmesiyle birlikte kendisini çok daha sert bir rekabetin içinde bulabilir. 


Rekabette geriye düşmek istemiyor  

Rekabetle ilgili değinilecek bir diğer nokta ise kazılacak Bitcoin miktarının 4 milyonun(toplam arz 21 milyon) altına düşmüş olması. Yani pasta giderek küçülürken pastadan pay almak isteyen şirketlerin sayısı ve yatırımları artıyor. Bu durumda rekabet gücünü üst seviyede tutmak ve Bitcoin madenciliğindeki hakim konumunu korumak isteyen Bitmain de yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Halka arz ile şirket, hisseleri karşılığında nakit para toplayarak yeni yatırım hamlelerinde bulunabilir.


Bitmain'in halka arz fikrine sıcak bakması aslında şirketin, rakiplerini de dikkatle takip ettiğini gösteriyor. Madecilik donanımları sektöründe Bitmain'in ardındna en büyük ikinci şirket olan Canaan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında halka arz işlemlerinin başlatıldığını ve 1 milyar dolarlık yatırım toplamayı hedeflediğini açıklamıştı. Görünen o ki Canaan'ın 5 katı kadar pazar payına sahip olan Bitmain de rakibiyle aynı yolu izleyerek kazanç elde etmek istiyor. 


https://cointelegraph.com/news/mining-giant-bitmain-s-ceo-wu-open-to-hong-kong-ipo-report-says Yorum Yaz
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Mikail akan 11 ay
10 saat içinde ( ÖDEME YAPIYOR )
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?yatırım yok
?ödeme farantili
Yapmanız gereken günde birkere girip puan toplamak
?500 puan 0.50 kuruş
?1000 puan 1.00 tl
?Referans getirirseniz günlük kişi başı 35 puan ek puan
HERKESE BOL KAZANÇLAR
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stalker(1979) 11 ay
Bitcoin madenciliği bayağı zorlaştı diye haber vardı. Demek ki kazanacaklarını kazandılar kaymağını yediler şimdi halka arz ile yine kazanmaya çalışıyorlar.
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sniper23 11 ay stalker(1979)
Elemanlar donanım yaptığı için fazla ilgilenmiyorlar. Bir de yaptıkları donanım ile madencilikte yapıyorlar.
Halka arz olsa değeri en az %50 artar diye düşünüyorum.
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firat_kilic 11 ay
işler hoşafa dönünce demek ki halka arz başlıyor.... unutma kardeşim.
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