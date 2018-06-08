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Hackerlar bu yıl 1.1 milyar dolarlık kripto para çaldı

Siber güvenlik şirketi Carbon Black'e göre 2018'in ilk yarısında 1.1 milyar dolarlık kripto para siber soygunlara kurban gitti.Araştırmacılar kripto para hırsızlığının ucuz ve kolay olduğunu düşünüyor
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Hackerlar bu yıl 1.1 milyar dolarlık kripto para çaldı
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Bu yılın ilk günlerinden beri kripto para dünyasında yaşanan siber soygunların toplam faturası belli oldu. Siber güvenlik şirketi Carbon Black tarafından paylaşılan verilere göre yılın ilk yarısında yaklaşık 1.1 milyar dolarlık kripto para siber soygunlarla hackerların eline geçti. Şirketteki araştırmacılara göre siber soygunlar oldukça kolay ve maliyeti düşük bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu da kripto para piyasasından yüklü miktarda kripto paranın çalınmasına neden oluyor.


1.04 dolara kötü yazılım bulmak mümkün 

Hackerların soygunlarda kullandığı kötü amaçlı yazılımlar için Dark Web'i tercih ettiğini belirten şirket, Dark Web'de hackerların seçeceği hırsızlık yöntemine göre yaklaşık 12.000 satış alanı ve 34.000 teklif bulunduğunu belirtiyor. Tabi bu yoğun kötü amaçlı yazılım arzı, yazılımların ücretini de ciddi şekilde düşürmüş durumda. Şirketin raporuna göre Dark Web'de kripto para hırsızlığına uygun bir yazılım satın almak isteyen hackerlar ortalama 224 dolar ödüyor. Üstelik çoğu zaman müşteri servisi de bu ücrete dahil oluyor. Satın alınabilen en ucuz kötü amaçlı yazılımın ücretinin ise 1.04$ civarında olduğu şirketin raporunda dikkat çeken bir diğer nokta.


Şirketin güvenlik stratejisti Rick McElroy'e göre Dark Web'deki kötü amaçlı yazılım pazarının kripto para hırsızlığını tetiklediği gibi hackerların talebi de pazarın değerini artırmış durumda. Kötü amaçlı yazılım pazarının değerinin 6.7 milyon dolara ulaştığını ifade eden McElroy, kripto paralara yönelik saldırıların genellikle organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini ancak ek gelir kaynağı arayan iyi eğitimli mühendislerin de bu yazılımlardan faydalanarak saldırıda bulunabildiklerini de ekledi. McElroy ayrıca ''Kodlamayı öğreten ülkeler var ama iş imkanı yok. Örneğin Romanya'da kira ödemek zorunda olan iki kişi bu yola başvurabilir.'' ifadelerini kullandı. 


Rapora bu yıl siber soygunlara konu olan 1.1 milyar dolarlık kripto paranın yüzde 27'si kripto para borsalarından çalındı. Hatırlanacağı üzere Japonya'nın önde gelen kripto para borsalarından Coincheck'ten 530 milyon dolarlık; Güney Koreli kripto para borsası Youbit'ten ise borsanın toplam varlığının yüzde 17'si kadar kripto para çalınmıştı. 


https://cointelegraph.com/news/report-1-1-bln-in-crypto-has-been-stolen-this-year Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 11 ay
Ben hep 50 bitcoinlik alıyorum
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Bay Robot 11 ay Thesix
Kripto parası olanları pek etkilemiyor maalesef yalnızca hackerlar kazanıyor...
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3qzotix 11 ay
Keşke biraz daha detaylı bilgi verseniz. Mesela bu yıl hackerlar toplamda ne kadar para çaldı vs. gibi. Sadece kripto paralara saldırı olmuyor. Örneğin "Hackerlar, Rusya Merkez Bankası'ndan 6 milyon dolar çaldı" bbc.com/...
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Thesix 11 ay
Bizene abi kripto parası olanlar düşünsün
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