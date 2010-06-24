Maingear: "eX-L 17 dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarı"

Shift adını verdiği yüksek performanslı oyuncu sistemiyle yüksek satış başarısı elde eden Maingear, eX-L adını verdiği yeni dizüstü bilgisayarını da duyurdu. Dünyanın en güçlü oyuncu 17-inç oyuncu bilgisayarı iddiasıyla lanse edilen sistem, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç LED backlit ekrana sahip. Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Core i5 veya Core i7 işlemcilerle donatılabilen yeni sistem, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve isteğe bağlı olarak iki adet HDD ya da SSD donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 5870 veya Nvidia GeForce GTX 480M ile donatılabilen sistem, DVD veya Blu-ray sürücü ile alınabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 80.11n WiFi, Bluetooth, 2 Megapiksel kamera, çok formatlı kart okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen eX-L'de işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium , Professional ve Ultimate 64-bit (isteğe bağlı versiyon tercihi) seçilebiliyor. Maingear eX-L 17, yurt dışında 1900$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla sunuluyor.