Makine öğrenme dili cebe giriyor

Yapay zeka sistemlerinin, sürekli çevresi ile etkileşime girerek kendi kendine öğrenmesini tanımlayan makine öğrenme dili, son dönemde büyük yatırımlar almaya başladı. Yapay zekayı sistemlerinde kullanmak isteyenlerin, pahalı yapıları entegre etmek veya uzak sunuculara güvenmek arasında tercih yapması gerekiyor. Fathom ise, daha farklı bir yol izliyor.

Firmanın geliştirdiği Movidius Fathom adındaki USB bellek, içerisinde makine öğrenme dili için gerekli donanımı barındırıyor ve uyumlu olan her sisteme öğrenme ve analiz yetenekleri kazandırıyor.

Fathom, Google’ın Project Tango adındaki 3D modelleme yapan tabletine verdiği destek ile biliniyor. Firma, makine öğrenme dili için Myriad adında bir görsel işlemci birimi – VPU geliştirdi. Bu birim içerisinde 180MHz-600MHz arasında çalışan 12 adet vektör işlemci, 20 donanım hızlandırıcı gibi bileşenler yer alıyor ve 150GFLOPS hassasiyet performansına ulaşabiliyor.

Yonga 28nm fabrikasyon süreci ile geliştirildiği için enerji verimliliği yüksek seviyelerde. Örneğin Nvidia Tegra X1 yonga setinin TDP değeri 15 Watt iken, Myriad 2 işlemcisinin TDP değeri ise 1.2Watt seviyelerinde. Elbette Myriad 2, bildiğimiz uygulama işlemcileri kadar yetenekli değil. En önemli görevi analiz yapmak ve öğrenmek.

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Bu bakımdan, Myriad 2 işlemcisi, standart işlemcilerle birlikte kullanılıyor ve analiz kısmını üstlenerek sistemi ağır yüklerden kurtarıyor. Project Tango tabletinde de, Myriad 2görsel işlemcisi kullanılıyordu.

Fathom, USB sistemini kendi çapında öğrenme yeteneği kullanmak isteyen geliştiricilere sunacak. Linux tabanlı ve USB 3.0 destekli sistemlere yönelik hazırlanan sistem, örneğin bir güvenlik kamerasına takılarak, görüntüleri analiz ve öğrenme işini halledecek. Kullanıcı da, üçüncü taraf bulut sistemlerine güvenmek zorunda kalmayacak.

Movidius Fathom makine öğrenme sistemi, ilk etapta 1000 adet olarak geliştiricilere ücretsiz dağıtılacak. Sonrasında ise toplu alımlarda 99$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın yetenekleri ise 2 Mayıs’taki entegre sistemler konferansında sergilenecek.