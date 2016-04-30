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Makine öğrenme dili cebe giriyor

Eğer dar bir bütçeyle makine öğrenme dili konusunda yatırım yapmak istiyorsanız, Fathom’un uygun fiyatlı bir çözümü geliyor. Movidius, 100$ altında yapay zeka imkanı sunacak.
3 yıl
4,3b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Makine öğrenme dili cebe giriyor

Yapay zeka sistemlerinin, sürekli çevresi ile etkileşime girerek kendi kendine öğrenmesini tanımlayan makine öğrenme dili, son dönemde büyük yatırımlar almaya başladı. Yapay zekayı sistemlerinde kullanmak isteyenlerin, pahalı yapıları entegre etmek veya uzak sunuculara güvenmek arasında tercih yapması gerekiyor. Fathom ise, daha farklı bir yol izliyor.

Firmanın geliştirdiği Movidius Fathom adındaki USB bellek, içerisinde makine öğrenme dili için gerekli donanımı barındırıyor ve uyumlu olan her sisteme öğrenme ve analiz yetenekleri kazandırıyor.

Fathom, Google’ın Project Tango adındaki 3D modelleme yapan tabletine verdiği destek ile biliniyor. Firma, makine öğrenme dili için Myriad adında bir görsel işlemci birimi – VPU geliştirdi. Bu birim içerisinde 180MHz-600MHz arasında çalışan 12 adet vektör işlemci, 20 donanım hızlandırıcı gibi bileşenler yer alıyor ve 150GFLOPS hassasiyet performansına ulaşabiliyor.

Yonga 28nm fabrikasyon süreci ile geliştirildiği için enerji verimliliği yüksek seviyelerde. Örneğin Nvidia Tegra X1 yonga setinin TDP değeri 15 Watt iken, Myriad 2 işlemcisinin TDP değeri ise 1.2Watt seviyelerinde. Elbette Myriad 2, bildiğimiz uygulama işlemcileri kadar yetenekli değil. En önemli görevi analiz yapmak ve öğrenmek.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en kalabalık nüfusu artık Facebook’ta"

Bu bakımdan, Myriad 2 işlemcisi, standart işlemcilerle birlikte kullanılıyor ve analiz kısmını üstlenerek sistemi ağır yüklerden kurtarıyor. Project Tango tabletinde de, Myriad 2görsel  işlemcisi kullanılıyordu.

Fathom, USB sistemini kendi çapında öğrenme yeteneği kullanmak isteyen geliştiricilere sunacak. Linux tabanlı ve USB 3.0 destekli sistemlere yönelik hazırlanan sistem, örneğin bir güvenlik kamerasına takılarak, görüntüleri analiz ve öğrenme işini halledecek. Kullanıcı da, üçüncü taraf bulut sistemlerine güvenmek zorunda kalmayacak.

Movidius Fathom makine öğrenme sistemi, ilk etapta 1000 adet olarak geliştiricilere ücretsiz dağıtılacak. Sonrasında ise toplu alımlarda 99$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın yetenekleri ise 2 Mayıs’taki entegre sistemler konferansında sergilenecek. 

 

http://www.tomshardware.com/news/movidius-fathom-neural-compute-stick,31694.html Yorum Yaz
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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
Güzel translate yapabiliyorsa dh hemen üç beş tane sipariş versin.
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DH Misafiri 3 yıl
Çok yararlı bir ürün olmuş.Böyle ürünlerin hem yararlı hem de ucuz olması en güzel yönlerinden
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Rubisco 3 yıl
Ek olarak ilerde bu tarz düşük gecikme ile görüntü işleyen çip/yapılar sanal gerçeklik -> arttırılmış gerçeklik sistemlerinde kullanılması zorunlu olmaya başlayabilir (VR -> AR). Sanal gerçeklikte (VR) bizi içine çekebilmesi için, kendimizi farklı ortamda hissedebilmemiz için, algılarımızın karışıp bulunduğumuz ortamda kopabilmemiz için süper grafiklere ihtiyaç yok. Bu işin bi yere kadar güzelliği burda zaten. 2 kişi karşılıklı VR ile inanılmaz basitlikte bi ortamda etkileşime geçse bile bu etkileyici geliyor. Arttırılmış gerçeklikte (AR) ise gerçek ortam ile sanal nesnelerin birleştrilebilmesinde kesinlikle devasa sorunlar var. Bunun için ya kamera altyapısının referans alıp düşük gecikme ile işlenmesi için yardımcı olacağı ilave tag-çizgi vs. gibi şeylere ihtiyaç var. Yoksa masanıza odanıza yaratık çizip bunun yerde değil havada yürüyor gibi gözükmesi, duvarın içine girip çıkıyor olması, ortamı (oda vs.) işleyip analiz edip nesneleri ortama çizmek sonra da render altyapısını sürekli güncellemek gerekirken oluşan sürekli titremeler, sanal nesnelerin çok hızlı yer değiştirmesi vs -> işin cazip yanını hemen bozar. Hololens vs. Pr için kıyameti kopardılar ama götürntü işleyip nesneleri oturtmak için eşek gibi çalışıolar. Basit işler için bile çok çalışıyorlar.

Bu durumda işte eğer Myriad benzeri görüntü işleme çipleri ile ortamı daha iyi tanıyıp, buna göre ortamdaki nesneler arasında ilişki kurup, sınıflandırılmış halini render altyapısında AR için sunabilir. Myriad'ın önceki msjda yazdığım şeyleri yaparkenki avantajı çok düşük gecikme ile yapması. Belli AI altyapısı için bi sürü resim işleme filtrsinden geçirmesi, sınıflara ayırması AI için altyapıda işlemesi (CNN vs. ile) düşük gecikmeli bi altyapı yüzünden daha faydalı olabilir.

Kinect'de mesela ortamın taranması bundan derinlik bilgisi faln oluşturulması, nesne konumlarına göre ana render altyapısına bilgi hazırlanması az işlem gücü istemiyor.

Ortamın derinlik bilgisini alma için (depth extraction) ilave kamera-sensör-tarayıcı-işlem gücü olmadan görece basit yoldan derinlik bilgisinin toplanabilmesi, sınıflandırılabilmesi, ana işlem altyapısına render için verilebilmesi ve bunun düşük gecikme ile olabilmesi önemli. Myriad 2 mesela 1080p için 50 bin farklı sınıflandırma filtresini 7 ms 'den daha kısa zmanda işleyebiliyor. Çok daha basit filtreleme işleminde gecikme hızla aşağılara iniyor.

Yani VR->AR setleri için ortamın daha iyi işlenmesi amacıyla extradan bu tarz bi çip içermesi ileride bazı işleri kolaylaştırabilir.
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HealtCliff96 3 yıl
Biraz araştırma yaptım da ufak bir şey kafama takıldı anladığım kadarıyla vektör yöntemi süper bilgisayarlarda kullanılmıyormuş(yanlışım varsa affola) bu kadar verimli bir yöntem varken neden daha uzun yoldan bu işlemler gerçekleştiriliyor ?
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GenkaNuank 3 yıl
Benim anlamadigim bunun evimizdeki bilgisayardan ne avantaji var aynisini orada da yapariz
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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
Güzel translate yapabiliyorsa dh hemen üç beş tane sipariş versin.
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A.F.Y.D 2 yıl Amd64x2
bir makine asla bir insan kadar kusursuz çeviri yapamaz
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serhat_ps3 3 yıl
Uzun lafın kısası usb yapay zeka mı anlamadım :)
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